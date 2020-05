VS trekken zich terug uit Open Skies-verdrag

De Verenigde Staten zullen uit het Open Skies-verdrag stappen dat vrij vliegverkeer van ongewapende surveillancevliegtuigen regelt. Dat hebben hooggeplaatste overheidsfunctionarissen uit de regering van president Trump donderdag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. De terugtrekking moet binnen zes maanden plaatsvinden.

Volgens de VS heeft Rusland het pact - dat ervoor zorgt dat surveillancevliegtuigen zonder restricties over de 35 deelnemende landen kunnen vliegen - al meerdere malen geschonden. Omdat Rusland met zijn handelen de militaire dreiging tegen de VS zou vergroten, trekken de Amerikanen zich nu terug. Ook zouden de beelden die tijdens de surveillancevluchten worden gemaakt, goedkoper via commerciële satellieten verkregen kunnen worden.

Het Open Skies-verdrag, dat in 1992 werd gesloten, is ondertekend door veel Europese landen, waaronder Nederland. Het is een van de hoekstenen van het tijdperk van na de Koude Oorlog. Dat NAVO-landen boven Russisch grondgebied militaire objecten konden fotograferen en Russische vliegtuigen hetzelfde doen boven Europa en de VS, droeg lange tijd bij aan wederzijds vertrouwen. Met de vluchten wordt gecontroleerd of wapenverdragen worden nageleefd.

Open Skies is niet het eerste belangrijke internationale verdrag waar Donald Trump de Amerikanen uit terugtrekt. Vorig jaar verliet de VS een raketverdrag met Rusland en eerder zetten ze ook een punt achter een nucleair verdrag met Iran.