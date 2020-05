NS: komende vijf jaar veel minder reizigers, verlies van 4,7 miljard euro

NS denkt pas over vijf jaar weer het aantal reizigers van voor de coronacrisis te vervoeren. Het spoorbedrijf rekent op een verlies van 4,7 miljard euro aan inkomsten voor die periode. NS wordt kleiner, maar vooralsnog zonder ontslagen. Steun van de overheid is noodzakelijk.

Dat zegt Bert Groenewegen, financieel directeur van NS, tegen NRC. De twintigduizend werknemers van NS zijn eerder deze week door de raad van bestuur geïnformeerd. Het doel is om de komende vijf jaar 1,4 miljard euro te besparen.

NS denkt de krimp van het bedrijf te kunnen opvangen door natuurlijk verloop. Groenewegen: „Ons uitgangspunt is kleiner worden zonder ontslagen. Dat vergt dat we gaan praten met werknemers over nieuwe functies of locaties. Daar gaan we over in gesprek met de vakbonden en de medezeggenschap.”

NS loopt naar verwachting nog jarenlang inkomsten mis door de nasleep van de coronacrisis. Het aantal dagelijkse reizigers is sinds half maart gekelderd van 1,3 miljoen naar 110.000, een daling van 90 procent. Vanaf 2 juni voert NS op verzoek van de overheid weer de volledige dienstregeling uit, met maximaal 40 procent van de passagierscapaciteit en coronamaatregelen. Groenewegen verwacht dat dat in heel 2021 niet meer wordt dan 50 procent. De economische recessie, thuiswerken en afstandsonderwijs zullen ook na 2021 zorgen voor minder reizigers.