Jaap Stam volgt Ron Jans op als trainer van FC Cincinnati

Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van FC Cincinnati, de Amerikaanse club waar Ron Jans in februari vertrok vanwege racisme-incidenten. FC Cincinnati heeft donderdag bekendgemaakt dat Stam voor 1,5 jaar is vastgelegd, met een optie op nog een extra seizoen.

Stam was tot eind oktober 2019 trainer van Feyenoord, waar hij slechts vijf maanden de leiding had. Een dag nadat de Rotterdamse ploeg met 4-0 had verloren bij Ajax, stapte hij op. Feyenoord stond op dat moment op een teleurstellende twaalfde plaats in de eredivisie. Nu hij naar Cincinnati verkast neemt hij zijn Feyenoord-assistent Said Bakkati mee.

Corona

Het is nog niet duidelijk wanneer oud-international Stam naar de Verenigde Staten kan vliegen en aan de slag kan. De Amerikaanse competitie ligt al sinds maart voor onbepaalde tijd stil vanwege de coronacrisis. Volgens Stam is het „een droom” in de VS te werken vanwege „de mentaliteit van de mensen”.

Stams voorganger bij FC Cincinnati, de Nederlandse trainer Ron Jans, vertrok in februari dit jaar bij de club uit Ohio. Jans was in opspraak geraakt door meerdere racisme-incidenten. Zo zou hij het n-woord hebben gebruikt toen hij een songtekst meezong in de kleedkamer.