Hanna Bervoets schrijft boekenweekgeschenk 2021

Hanna Bervoets is in 2021 de auteur van het Boekenweekgeschenk. Zij schrijft een nieuwe novelle die cadeau gedaan zal worden bij de aanschaf van een boek, tijdens de Boekenweek in maart. Dat maakte de Stichting CPNB, de organisator van de Boekenweek, deze donderdag bekend.

Hanna Bervoets (1984) is de eerste dertiger in lange tijd die de opdracht krijgt het Boekenweekgeschenk, hét visitekaartje van de literatuur, te schrijven. Ze behoort tot „een nieuwe generatie die haar eigen stempel zet op de Nederlandse literatuur” en daarom een „prominente rol” bij de Boekenweek verdient, aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk in een persbericht. Volgens Aendekerk is Bervoets „een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers” van die generatie. Ze zal met 37 jaar ook een van de jongste geschenkauteurs zijn, maar niet de jongste: Arnon Grunberg schreef op zijn 27ste De heilige Antonio en Hella S. Haasse was 30 toen haar Boekenweekgeschenk, de latere klassieker Oeroeg, gepubliceerd werd.

De analyserende ondertoon van haar werk neemt niet weg dat haar romans meeslepende verhalen zijn

Bervoets staat bekend om een aansprekend en uiteenlopend oeuvre, van romans die vaak een onderzoekend, analyserend uitgangspunt hebben. In de roman Efter (2014) stelde ze zich liefde als ziekte voor, in Fuzzie (2017) onderzocht ze de voorwaarden voor intimiteit, in Ivanov bepaalde de wetenschappelijk-ethische moraal de plot. Voor die roman ontving ze de BNG Literatuurprijs, waarna ook de Frans Kellendonk-prijs voor haar oeuvre volgde, voor haar „originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek”.

Troost

De analyserende ondertoon van Bervoets’ werk neemt overigens niet weg dat haar romans ook meeslepende verhalen zijn – het beste voorbeeld is de beklemmende lockdown-roman Alles wat er was uit 2013. Werk van Bervoets wordt vertaald in het Duits, Engels en Arabisch.

Hanna Bervoets kreeg in december de opdracht voor het Boekenweekgeschenk – „een langgekoesterde wens” – en begon meteen met schrijven, zegt ze in het CPNB-persbericht. Ze benadrukt dat boeken in coronatijd „meer dan troost” bieden – een standpunt dat past bij haar literatuuropvatting. „Literatuur kan inzichten genereren, gedachten scherpen, normen bevragen”, aldus Bervoets. De Boekenweek begint in 2021 op 6 maart. Het thema van de week en de bijbehorende Boekenweekessayist worden later bekendgemaakt. Dit jaar jaar schreef Annejet van der Zijl het geschenkboek Leon en Juliette en was het thema Rebellen en dwarsdenkers.