Haga Lyceum luisterde de onderwijsinspectie af

Op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zijn vorig jaar vertrouwelijke gesprekken van de Inspectie van het Onderwijs afgeluisterd. De werkkamer van de inspectie op de omstreden school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, is meermaals afgetapt. Dat bevestigen vier bronnen rond de islamitische middelbare school die zelf de afluisterapparatuur hebben gezien of de heimelijke opnames uit het kantoortje hebben gehoord. NRC beschikt over een van de opnames en heeft de authenticiteit ervan vastgesteld.

Volgens de bronnen hield schooldirecteur Soner Atasoy op deze manier in de gaten waarop het inspectieonderzoek zich richtte en wat Haga-medewerkers over hem en de school zeiden. De onderwijsinspectie zegt dat zij gedurende het onderzoek vorig jaar „vermoedens” kreeg dat het kamertje werd afgeluisterd. Daarna zouden inspecteurs hun werkwijze op het Haga iets hebben aangepast.

Atasoy ontkent dat hij heimelijke opnamen heeft gemaakt van inspectiegesprekken, maar erkent die wel in bezit te hebben. „Dat kreeg ik op een usb-stick aangeleverd”, zegt hij. „Ik weet niet van wie.”

De inspectie voerde tussen maart en mei 2019 een intensief onderzoek uit naar het Haga. Aanleiding was een waarschuwing van inlichtingendienst AIVD over het radicale netwerk rondom de schoolleiding.

Inspecteurs werkten in een kantoortje dat door het Haga voor hen was vrijgemaakt. In die ruimte – door de directeur voorzien van een deurbordje met de tekst ‘verhoorkamer’ – vergaderden inspecteurs over de voortgang van het onderzoek, voerden ze gesprekken met personeel over het functioneren van de school en werd de financiële administratie doorgelicht. Verstopt op het systeemplafond van de kamer lag geregeld een opnameapparaatje.

Over iemand die in het kantoortje kritiek uitte op het functioneren van de schooldirecteur, zou Atasoy achteraf gezegd hebben dat hij een „verrader” was. De directeur zegt zich dat niet te kunnen herinneren. Volgens (ex-)Haga-medewerkers zette Atasoy het opnameapparaat ook in om te achterhalen waar het onderzoek zich op richtte. „Zo was hij de inspectie iedere keer een stap voor”, aldus een van hen. „Hij opereerde als zijn eigen inlichtingendienst.”

Nadat gedurende het onderzoek aanwijzingen waren binnengekomen over afluisteren, ging de inspectie naar eigen zeggen „met enige regelmaat in andere ruimtes zitten” en voerde zij vertrouwelijke gesprekken vaker telefonisch of buiten.

Het betreffende kantoor werd niet onderzocht op afluisterapparatuur omdat daar „onvoldoende aanleiding” voor was en het tot „onnodige onrust” zou leiden. Hierdoor is het afluisteren waarschijnlijk niet meer te bewijzen. De inspectie heeft onlangs wel „concrete signalen” van afluisteren binnen de school ontvangen en beraadt zich op stappen. De signalen worden meegenomen in een lopend onderzoek naar het Haga.

Bewijs verzamelen

Hüseyin Önal, oud-islamcoördinator op het Haga, waarschuwde deze week in NRC dat Atasoy docenten beschuldigt van ‘spionage’ en alle gesprekken op de school zou opnemen. De directeur hoopt zo bewijs te verzamelen voor wanneer hij gebrouilleerd raakt met personeel en voor zijn strijd tegen de overheid, door wie hij zich consequent gediscrimineerd voelt. Het kostte hem jaren en tussenkomst van de rechter om zijn school te stichten. Vervolgens werden de AIVD en onderwijsminister Slob (ChristenUnie) teruggefloten omdat zij harde beschuldigingen tegen het Haga onvoldoende konden onderbouwen.

Team- en directievergaderingen worden op het Haga met medeweten van het personeel opgenomen, zegt Atasoy. „Als mensen ons met opnameapparatuur hebben zien lopen, dan was het om die vergaderingen op te nemen.” Ook heeft hij leerlingen en docenten gevraagd hun gesprekken met de inspectie vast te leggen en naar hem door te sturen. „Voor hun eigen veiligheid.” De kamer van de inspectie heeft hij echter niet afgetapt, bezweert Atasoy. „Ik ben rechtsstatelijk, dat doe ik gewoon niet.” De beschuldigingen komen volgens hem van rancuneuze oud-medewerkers.

Op het afluisteren van gesprekken tussen derden staat een maximumstraf van een half jaar cel. Een directeur van een particuliere onderwijsorganisatie in Amsterdam werd in 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete omdat hij een heimelijke opname bezat van een inspectieoverleg op zijn school.