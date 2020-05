Generaal Haftar steeds verder in het nauw gedreven

Generaal Khalifa Haftar dreigde donderdag met de „zwaarste bombardementen in de Libische geschiedenis” nu zijn jaar oude offensief tegen de hoofdstad Tripoli is vastgelopen. Dankzij Turkse militaire steun heeft de Regering van Nationale Eenheid (GNA) in Tripoli de afgelopen weken veel terrein veroverd op Haftars troepen, waaronder de belangrijke luchtmachtbasis Wattiyah. Haftars bondgenoten Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten lijken zich van hem af te keren.

„Alle Turkse posities en belangen in alle steden zijn legitieme doelen voor onze luchtmacht en we roepen burgers op om bij hen uit de buurt te blijven”, verklaarde de commandant van Haftars luchtmacht, Saqr al-Jaroushi. Rusland heeft vorige week acht gevechtsvliegtuigen van zijn Syrische luchtmachtbasis Hmeimim naar Libië gevlogen. Moskou heeft tot nu toe geen bombardementen uitgevoerd boven Libië, maar steunt Haftar wel met wapens en huurlingen.

Het Russische luchtafweergeschut is echter geen partij voor de Turkse drones. „De komst van Russische straaljagers duidt op een dramatische toename van het aantal burgerslachtoffers, een bommencampagne zoals in Syrië”, twitterde de Duitse Libië-expert Wolfram Lacher, auteur van het geprezen boek Libya’s Fragmentation. „Het gebruik ervan zou ook een directe confrontatie tussen Rusland en Turkije in Libië betekenen. Rusland zou plausible deniability [een plausibele mogelijkheid om het te ontkennen, red.] verliezen.”

Oproep tot wapenstilstand

Na een telefoongesprek donderdag riepen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu op tot een onmiddellijke wapenstilstand. Eerder op de dag waren er echter nog berichten over een aanval van Turkse drones op de stad Tarhuna, zo’n tachtig kilometer ten zuidoosten van Tripoli. Na de val van Wattiyah is Tarhuna de enige uitvalsbasis die Haftar nog over heeft voor zijn aanval op Tripoli. De dichtstbijzijnde luchtmachtbasis van Haftar is in Jufrah, zo’n 490 kilometer van Tripoli.

Een anonieme Egyptische functionaris zei tegen de onafhankelijke Egyptische krant Mada Masr: „De alliantie tussen Egypte, de Emiraten en Frankrijk, die Haftar tot nu toe heeft gesteund, moet nu besluiten wat haar volgende stap is in het licht van Haftars nederlaag. Niemand kan ooit nog op Haftar wedden.”

Aguila Saleh, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de oostelijke stad Tobroek, heeft zich opgeworpen als alternatief voor Haftar. Saleh was ooit een groot voorstander van Haftar, maar nu breekt hij met de generaal en eist hij een grotere rol voor zichzelf op. Eind april kwam hij met een ‘politieke routekaart’ om het conflict in Libië te beëindigen. Het plan heeft steun van Rusland en Egypte.

De routekaart streeft naar de verkiezing van een nieuwe presidentiële raad, die een nieuwe regering zou moeten vormen. Maar het is onduidelijk of het hoofd van de regering in Tripoli, Fayez al-Serraj, openstaat voor een ontmoeting met Haftar – en vice versa. Toch lijken de recente nederlagen van Haftar een uitgelezen kans om de strijdende partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Tarek Megerisi van de European Council on Foreign Relations schrijft in een commentaar: „Naarmate Turkije assertiever wordt en zijn autoriteit oplegt in Libië, moeten Europeanen deze veranderende dynamiek gebruiken om een nieuwe politieke realiteit in Libië te creëren – een die eindelijk kans van slagen zou kunnen hebben, gezien zijn [Haftars] dramatisch verzwakte positie.”