Explosief gevonden bij Rotterdams pand dat eerder werd beschoten

In de Rotterdamse Frits Ruysstraat is donderdagmiddag een explosief gevonden voor een pand dat vorige week beschoten werd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief ontmanteld waarna het op een veilige locatie tot ontploffing wordt gebracht. Dat meldt de politie.

Het explosief werd gevonden op de stoep van een Surinaams eethuis. De straat is afgezet, verschillende woningen zijn ontruimd en winkels gesloten. Het is de tweede keer in één week dat in Rotterdam een explosief is geplaatst bij een pand dat eerder beschoten werd. Maandag ging bij een woning in de Jagthuisstraat een explosief af. Hierbij raakte niemand gewond.

Vorige week is de politie begonnen met een grootschalig onderzoek naar een reeks schietpartijen in de stad. De politie onderzoekt of er een verband is tussen alle incidenten. Niemand raakte bij deze schietpartijen gewond.