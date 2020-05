Een in alcohol, gekte en geilheid gedrenkt dagboek

Met de sluiting van boekhandel Schimmelpennink is na 25 jaar een abrupt einde gekomen aan mijn aspirant-boekverkoperschap. Nu zal ik het aanslaan van de kassa en het inpakken van een boek zeker missen. Weinig bezigheden zijn tenslotte zo rustgevend en bevredigend als dat. Maar het meest betreur ik nog dat ik op een vrijdagnamiddag niet meer met de heer Schimmelpennink over boeken en schrijvers kan praten.

Na een half leven als jongerenwerker, beschikte Schimmelpennink over een natuurlijke literaire smaak. Zo vertelde hij me aan het begin van zijn carrière in het boekenvak dat hij een geweldige roman had gelezen, die zich afspeelde in een Zwitsers sanatorium. „De schrijver is ene Thomas Mann”, zei hij vol bewondering. „Heb jij wel eens van hem gehoord?” Met die opmerking slaagde hij met lof voor het door mij ingestelde examen ‘spontane erkenning van literaire kwaliteit’ en kon hij niet meer stuk.

Iets vergelijkbaars las ik in het bij uitgeverij Fragment verschenen De Nescio Leesclub van A.L. Snijders. In zijn verslag van een lezing voor dit gezelschap Nescio-fans heeft hij het over ‘de raadselachtige kwaliteit van het begrip kwaliteit’. Dit naar aanleiding van zijn bewondering voor het werk van John Cheever. Toen Snijders de verhalen van deze Amerikaanse schrijver aan zijn zoon Gijs had laten lezen, bleken ze hetzelfde verhaal het beste te vinden: ‘De trein van vijf uur achtenveertig’ uit 1954, dat over de briljante wraak van een door haar macho-baas ontslagen vrouw gaat.

Eerst denkt Snijders nog dat die gedeelde voorkeur een genetische kwestie is. Maar als hij kort daarna een flamboyante man ontmoet, ‘gepromoveerd op iets uit de Engelse cultuur’, die ‘De trein van vijf uur achtenveertig’ zelfs het beste verhaal uit de wereldliteratuur noemt, beseft hij dat zijn oordeel los staat van dat van zijn zoon.

In een bestek van twintig pagina’s is De Nescio Leesclub een verkapte lofzang op de in alcohol, gekte en geilheid gedrenkte verhalen en dagboeken van Cheever. Als Snijders bekent dat niets hem meer kan kwetsen, schrijft hij: ‘ik ben van louter eelt geworden en alleen de dagboeken van John Cheever kunnen me nog van mijn stuk brengen – + het verdriet van mijn kinderen’.

Die opmerking staat in het laatste van de drie verslagen van zijn lezing, die ieder op zich een ZKV zijn, waarin je zowel Nescio als Cheever herkent. Zo komt in het eerste verslag een baardige communist voor die op straat de partijkrant uitdeelt en lees je: ‘ik had altijd communist willen zijn, een man met een mooi, groot ideaal en achterovergekamd haar, de Sovjet-Unie als moeder – vlaggen, zomerkampen, optochten. Maar omdat ik er tegelijkertijd altijd om moest lachen, en een hekel heb aan vlaggen, zomerkampen, optochten, is het nooit iets geworden.’

In zijn tweede verslag schrijft hij op zijn Cheevers dat hij op de avond van zijn lezing, tijdens het voorlezen van een verhaal van zijn held, vooral dacht aan twee erotische passages uit diens dagboeken, waarbij hij zich afvraagt of zijn voorkeur nu uitgaat naar die met ‘bruut verdriet’ of naar die met ‘subtiel verdriet’, en of hij het eigenlijk wel begrijpt. Het is een dilemma, dat hij uitvent in zijn derde verslag. Niet voor niets zegt hij: ‘Dat bedoel ik nou met het leven, het gaat om de vorm waarin je de gebeurtenissen giet.’

