Drukte op Hemelvaartsdag

Afstand bewaren in een anderhalvemetersamenleving? Dat is nog niet zo eenvoudig. Het was druk op Hemelvaartsdag. In heel Nederland was een deel van de parken, plassen en stranden afgesloten. Maar er waren ook plekken waar mensen wel samen mochten komen, zoals op het strand in Scheveningen. Daar was in de loop van de dag sprake van topdrukte. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, deed zelfs een waarschuwing uitgaan via de NOS: „Als dit het beeld is van de zomer, zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen.” In Amsterdam was het onder meer druk bij Park Somerlust, in het Vondelpark en bij het Marineterrein. De toegangswegen naar de Galderse meren bij Breda en naar de stranden van Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort werden afgesloten. De gemeente Heemstede waarschuwde bezoekers om weg te blijven: „Het dringende advies is om niet naar de stranden te komen!” Ook op verschillende plekken in de provincie Utrecht moest worden ingegrepen vanwege de drukte. De burgemeester van Rhenen liet op Twitter weten de toegangswegen naar de Veerwei af te sluiten. Zijn commentaar: „Mensen zitten bijna boven op elkaar bij de strandjes!"