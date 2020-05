De series van week 21: Little Fires Everywhere, Homecoming seizoen 2 en The Big Flower Fight

Little Fires Everywhere

Reese Witherspoon heeft na Big Little Lies en The Morning Show de smaak te pakken op tv-gebied. In de miniserie Little Fires Everywhere staat ze tegenover Kerry Washington. Elena (Witherspoon) heeft een ogenschijnlijk perfect gezinsleven. De komst van buitenstaander Mia (Washington) zet alles op zijn kop. Gebaseerd op de bejubelde roman van Celeste Ng. Amazon Prime Video, acht afleveringen.

The Big Flower Fight

Tip voor mensen die Heel Holland Bakt missen. Tijdens deze tv-wedstrijd nemen bloemsierkunstenaars het tegen elkaar op. Wie maakt de mooiste en gekste dingen? Gezellige reality met een knipoog. Netflix, acht afleveringen.

Homecoming 2

In het tweede seizoen van de thrillerserie Homecoming neemt Janelle Monáe de hoofdrol over van Julia Roberts. Monáe speelt een vrouw die wakker wordt in een op een meer dobberende roeiboot en niet meer weet niet wie ze is. Het mysterieuze bedrijf Geist heeft mogelijk antwoorden. Amazon Prime Video, zeven afleveringen.

For Life

Dramaserie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de onterecht veroordeelde Isaac Wright Jr. In de gevangenis werd hij advocaat en hielp hij veel onschuldige medegevangenen. Videoland, dertien afleveringen.