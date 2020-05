De Parijzenaars drinken nu op straat

Ismael, 39, geeft het een beetje schoorvoetend toe: hij is chirurg. Toch staat hij hier met zijn vriend Floriant, een 32-jarige ondernemer, zonder mondkapje te midden van een menigte drinkende mensen in de Rue la Vieuville in Montmartre. Deze en omliggende straten zijn de voorbije weken de plek bij uitstek geworden waar Parijzenaars komen aperitieven, ook al zijn de cafés en restaurants officieel gesloten.

„We passen wel een beetje op”, zegt Floriant, die alleen zijn voornaam wil geven. „Wij zijn vrienden. We houden afstand van mensen die te dicht op elkaar staan.” Maar het is mooi weer, zegt Ismael, en daar willen Parijzenaars nu even van profiteren. „En de vrouwen zijn mooi”, voegt Floriant eraan toe.

Drinken op straat is heel gewoon in steden als Berlijn en Praag, maar in Parijs is het uitzonderlijk, behalve langs het Canal Saint-Martin, in het noordoosten van de stad. Toen het daar vorige week, na de versoepeling, opnieuw volliep, trad de politie meteen op. Er is nu een alcoholverbod van kracht. Hier, in Montmartre, lijkt de politie het te laten begaan.

Al tijdens de lockdown kwamen enkele café-uitbaters hier op het idee om de uitzondering voor restaurants creatief te interpreteren. Als restaurants eten mogen verkopen om af te halen, waarom zouden cafés dan geen bier mogen verkopen om af te halen? En als die klanten vervolgens op de stoep voor het café blijven staan, is dat niemands fout.

„Geloof mij: rijk gaan wij er niet van worden”, zegt de eigenaar van een café in de Rue des Martyrs die een van de pioniers was van het nieuwe Parijse uitgaan. „Het is dit of verzuipen.” Hij wil zijn naam niet geven, want, zegt hij, „wie het eerst is, betaalt altijd de prijs”.

Sinds op 11 mei de winkels weer open mochten – maar de horeca niet – hebben tientallen café-uitbaters zijn voorbeeld gevolgd. Voor Alan Ben Chemouil, 44, was de druppel dat hij zag dat boetieks in de buurt drank begonnen te verkopen om af te halen.

Toen ik zag dat zelfs boetieks drank verkochten, ben ik weer opengegaan Alan Ben Chemouil, café-eigenaar

Ben Chemouil is eigenaar van Chez Camille, een authentiek café in de Rue Ravignan. Het ligt vlak bij een trap die naar de pittoreske Place Émile-Goudeau voert, waar je een mooi uitzicht hebt op Parijs. Hier zitten makkelijk honderd mensen te drinken. Er wordt meegezongen met een straatmuzikant die Take Me Home, Country Roads van John Denver ten gehore brengt. Van social distancing is geen sprake, en niemand draagt een mondkapje. Iedereen haalt zijn bier bij Chez Camille.

Lees ook: De ziel van het café zal een knauw krijgen

Tijdelijk fenomeen

„Het is een beetje zoals tijdens het Fête de la Musique,” zegt Ben Chamouil, verwijzend naar het jaarlijkse straatmuziekfestival in Frankrijk. „Maar dat wil ook zeggen dat het een tijdelijk fenomeen is, en niet de oplossing voor onze moeilijkheden. Wij sluiten bovendien vroeg, want op het plein loopt het op sommige avonden uit de hand, en wij willen geen problemen.”

De horeca in Parijs heeft het hard te verduren gehad de voorbije jaren. Er waren de aanslagen van 2015, de stakingen van eind 2019-begin 2020, en daarbovenop de lockdown wegens het coronavirus. „Het is een cumulatie van problemen die boven op de gebruikelijke problemen van een horecazaak komen,” zegt Ben Chamouil. „De toekomst is nu een loterij.”

Parijzenaars drinken buiten in Montmartre. Foto's Benjamin Girette

Een beetje hogerop animeert Café Proibido de Rue Tholozé. Zoals elders is de toegang tot het café versperd door een tafel van waar bier wordt verkocht. Maar de volkstoeloop veroorzaakt praktische problemen. Er hangt een papiertje aan het venster met daarop het verzoek om niet op straat te urineren.

„Het is uit pure noodzaak dat wij vijf dagen geleden opnieuw zijn opengegaan”, zegt eigenaar Miguel Cianea, 44. „Nog een maand dicht en ik ben failliet. Ik ben eerst met de politie gaan praten. Zij hebben alleen geëist dat er geen volkstoeloop voor het café zou komen. Maar ik heb geen controle over wat de mensen op straat doen.”

Terwijl in Spanje en Italië de horeca opnieuw open is, is er in Frankrijk nog geen perspectief. Mogelijk wordt er volgende week beslist over een heropening vanaf 15 juni. Maar de sector waarschuwt dat tot 30 procent van de zaken dan failliet kan zijn.

Eén oplossing die in Frankrijk en elders wordt overwogen is om straten verkeersvrij te maken, opdat cafés tenminste hun terrassen kunnen openen, met inachtneming van de social distancing. Burgemeester Annie Hidalgo van Parijs is voorstander van dat idee.

„Maar het blijft bij woorden”, zegt de eigenaar van het café in de Rue des Martyrs. Hij wijst naar de smalle stoep voor het café, waar geen plek is voor tafels en stoelen. „Straten als deze moeten verkeersvrij worden gemaakt. Er is geen andere oplossing.”