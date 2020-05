‘Bijna twintig procent van Londenaren heeft coronavirus gehad’

Sterftecijfers in Italië “onbetrouwbaar”, zegt Italiaanse overheidsdienst

In maart en april zouden er in Italië veel meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan officieel geregistreerd. Dat schrijft persbureau AFP op basis van een studie van het Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), de nationale sociale zekerheidsdienst van Italië.

In de studie schrijft het INPS dat de officiële sterftecijfers in Italië “niet betrouwbaar” zijn. Het instituut ontdekte dat er in maart en april 47.000 meer doden zouden zijn geregistreerd dan in dezelfde periode in voorgaande jaren.

28.000 van die sterfgevallen werden officieel toegeschreven aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens het INPS is het aannemelijk dat de overige 19.000 doden ook gerelateerd zijn aan het coronavirus, omdat ze met name in het noorden werden geregistreerd, waar de uitbraak van het coronavirus zeer hevig was.

„Omdat in voorgaande jaren het aantal sterfgevallen in maart en april altijd vrij stabiel was, kunnen we - met de nodige voorzichtigheid - een groot deel van deze sterfgevallen in de afgelopen twee maanden aan de epidemie toeschrijven” schrijft het INPS. De dienst benadrukt in de studie dat een deel van de sterfgevallen ook toe te schrijven zijn aan mensen die geen zorg konden krijgen voor andere ziektes, omdat ziekenhuizen werden overspoeld door coronaviruspatiënten.

In Italië zijn bijna 33.000 doden gevallen door het coronavirus. De afgelopen weken is er wel een daling in de cijfers zichtbaar, waardoor er de beperkingen in het land versoepeld worden.

