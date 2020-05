Beijing stelt nieuwe veiligheidswet Hongkong voor na anti-China-protesten

China werkt aan een nieuwe veiligheidswet voor Hongkong. De wet, die speciaal voor Hongkong is gemaakt, perkt de activiteiten van de oppositie in de voormalig Britse kolonie verder in. Dat heeft een woordvoerder van de Chinese regering donderdag gezegd, meldt persbureau AP. Het is een reactie op de gewelddadige anti-regeringsprotesten in Hongkong vorig jaar. Donderdag vond de opening plaats van China’s jaarlijkse Nationaal Volkscongres.

Lees ook dit interview met de prominente activist Martin Lee: ‘Waarom zou ik bang zijn? Ik kan in de cel alleen maar sterven’

De nieuwe wet zou onder andere opruiende activiteiten gericht op de val van de centrale regering verbieden, evenals buitenlandse inmenging in Hongkong. Het wetsvoorstel wordt vrijdag besproken tijdens de zitting van het Nationaal Volkscongres en wordt mogelijk op 28 mei in stemming gebracht, schrijft de krant South China Morning Post. Naar verwachting laaien de protesten in Hongkong opnieuw op vanwege de nieuwe wetgeving.

De leden van het Volkscongres droegen donderdag mond- en neusbescherming tegen de verspreiding van het coronavirus. Overigens deed niet iedereen dat. Onder meer de Chinese president Xi Jinping had geen bescherming.

In Hongkong werd in 2019 maandenlang geprotesteerd. Aanvankelijk richtten de betogers zich tegen een wet die uitlevering aan China makkelijker zou maken. Later werden het breed gesteunde pro-democratieprotesten tegen de hoogste bestuurder van Hongkong, de door China aangestelde Carrie Lam.