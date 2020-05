Zeebiologen: pulsvissen op tong heeft minder milieuschade dan sleepnet

De ecologische impact van pulsvissen op tong in de Noordzee is minder groot dan die van visserij met traditionele sleepnetten. Dat concludeert de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) woensdag in een advies dat was aangevraagd door de Nederlandse overheid. Het advies betekent dat het totaalverbod van pulsvissen in de EU per 1 juli 2021 deels onterecht zou zijn.

Pulsvissen op Noordzee-tong voorkomt volgens het advies in veel gevallen de bijvangst van kleinere vissen. Bovendien leidt het in vergelijking met conventionele boomkorvisserij met sleepnetten tot minder verstoring van de zeebodem en de lagen daar net boven en onder. Ook is bij pulsvissen minder brandstof nodig en levert de methode daarmee minder CO 2 -uitstoot op, aldus het gezaghebbende instituut van zeebiologen. Bij de omstreden vismethode worden platvissen of garnalen met elektrisch geladen vistuig opgeschrikt en belanden ze in een net.

Lees ook: De schrik, kramp en shock van de gepulste vis

ICES benadrukt dat het advies geen betrekking heeft op andere vormen van elektrisch vissen, zoals op gewone garnalen of scheermessen, en ook geen conclusies trekt over pulsvisserij in andere ecosystemen. De onderzoekers baseren zich deels op een wetenschappelijk rapport dat dit jaar werd opgesteld onder leiding van Adriaan Rijnsdorp, hoogleraar duurzaam visserijbeheer aan de Wageningen Universiteit. Eerder schermde de Franse lobby juist tégen pulsvissen met wetenschappelijke publicaties.

Het ICES-advies lijkt te laat te komen voor de Nederlandse vissersvloot, die de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in pulsvisserij op tong. Het totaalverbod vanaf de zomer van 2021 is definitief en kan alleen door een wetswijziging van het Europees Parlement worden teruggedraaid.

Correctie (20 mei 2020): In een eerdere versie van dit stuk werd in de eerste zin abusievelijk gesproken over schol in plaats van tong. Ook was sprake van „bruine garnalen”; de juiste Nederlandse naam is de gewone, of grijze garnaal. Beide zaken zijn hierboven aangepast.