Twee buitenstaanders gaan puin ruimen bij de Belastingdienst

Met de aanstelling van Peter Smink en Ditte Hak als directeurs-generaal bij de Belastingdienst kiest het ministerie van Financiën voor twee buitenstaanders om de crisis bij de fiscus aan te pakken. Beiden zijn geen doorgewinterde topambtenaren maar afkomstig uit het bedrijfsleven.

Smink, die directeur-generaal Belastingdienst wordt, was jarenlang bestuursvoorzitter van energieconcern Nuon. Hak, die speciaal wordt belast met de geplaagde afdeling Toeslagen, is nu directeur bij zorgverzekeraar Achmea. Woensdag keurde de ministerraad deze benoemingen goed, net als die van een derde ‘dg’ bij de Belastingdienst: Nanette van Schelven krijgt de portefeuille Douane.

De aanstellingen zijn onderdeel van de reorganisatie die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) in januari aankondigde om de crisis bij de Belastingdienst op te lossen. De dienst wordt organisatorisch uit elkaar getrokken in drie aparte directies: Toeslagen, Douane en de overige belastingzaken en fiscale wetgeving. Voordien vielen al deze taken onder één topambtenaar. De vorige directeur-generaal, Jaap Uijlenbroek, werd in januari door Hoekstra ontslagen. Hij was daarmee het eerste ambtelijke slachtoffer van de nu al jaren slepende toeslagenaffaire over het ontspoorde fraudebeleid.

De reorganisatie heeft ook tot gevolg dat de politieke leiding is opgesplitst. De in december opgestapte Menno Snel (D66) werd eind januari opgevolgd door twee nieuwe D66-staatssecretarissen: Alexandra van Huffelen voor Douane en Toeslagen en Hans Vijlbrief voor alle andere afdelingen bij de Belastingdienst en wetgeving.