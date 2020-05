Twee arrestaties in VS om hulp bij uit Japan ontsnappen Ghosn

Twee mannen die voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn zouden hebben geholpen bij zijn ontsnapping uit Japan, zijn woensdag aangehouden in de Verenigde Staten. Het gaat om een voormalig green beret - de commando’s van het Amerikaanse leger - en zijn zoon, melden internationale persbureaus. Japanse autoriteiten hadden begin dit jaar een arrestatiebevel tegen de twee uitgevaardigd.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de de 59-jarige Michael Taylor, de voormalige commando - eind december met een privévliegtuig vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Japan vloog. Hij werd daarbij vergezeld door een andere man, George-Antoine Zayek, tegen wie eveneens een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Het duo had twee grote zwarte koffers bij zich en deed zich voor als musici. In een van deze koffers verstopten ze Ghosn, die op deze manier door de controle op het Japanse vliegveld kwam en twee dagen later opdook in Libanon.

Vluchtactie

De 29-jarige zoon van Taylor was niet bij de vluchtactie zelf aanwezig, maar zou wel hebben meegewerkt aan de voorbereiding daarvan. Hij reisde sinds juli vorig jaar zeker drie keer naar Japan. In die periode had hij minstens zeven ontmoetingen gepland staan met Ghosn, staat in de documenten van de rechtbank.

Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude en zat in afwachting van zijn rechtszaak met permanente camerabewaking in huisarrest. Hij stelt zelf slachtoffer te zijn van een complot dat is opgezet door Nissan en de Japanse justitie.

