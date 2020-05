Susan Rothenberg: pionier van de nieuwe figuratieve schilderkunst

De laatste Nederlandse tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Susan Rothenberg was in 2017 bij galerie Grimm in Amsterdam. Daar toonde ze grote schilderijen, waar ledematen en dieren herkenbaar waren in ruwe verfvlakken. Tijdens een interview aldaar vertelde ze over een van haar terugkerende motieven, de raaf. Het was ontstaan tijdens een painter’s block, enkele jaren eerder. Na jaren schilderen was ze in een impasse geraakt en zat ze veel op de ranch in New Mexico waar ze sinds 1990 woonde met haar man, de kunstenaar Bruce Nauman. Daar kreeg ze op een dag gezelschap van raven die steeds terugkwamen. „Ik ging naast ze zitten, voerde ze hondenvoer. Ik probeerde tegen ze te praten, en denk dat ze dat doorhadden. Toen zei ik tegen Bruce: zal ik eens een raaf gaan schilderen, een grote?”

Dinsdag overleed Susan Rothenberg op 75-jarige leeftijd.

Een van die geschilderde raven hing bij Grimm, een groot grimmig roze beest. Het monumentale doek uit 2012 liet de vitaliteit en passie zien die haar schilderkunst kenmerkte. Daarmee was ze in de jaren zeventig een pionier geworden van de New Image-beweging: een terugkeer van de figuratieve schilderkunst. Geboren in Buffalo (NY) had ze eind jaren gestudeerd in New York, waar de kunstscene in het teken stond van conceptuele kunst en minimal art. Dat trok haar niet. „Ik ben geen abstract persoon”, zei ze erover in 2017. Dan maar een eigen pad, besloot ze, en ze ging paarden schilderen. Zoals Jasper Johns bekend werd om zijn iconische vlaggen, misschien kon zij dat met paarden bereiken.

Weerbarstige verfvlekken

Dat lukte. Maar nooit werden het schilderijen die alles prijsgaven. Paarden, net als later haar menselijke vormen, waren zowel studies naar vorm als complexe vehikels voor persoonlijke associaties, geschilderd naar zelfbeelden of herinneringen – verdriet, oorlog, de hardheid van de wereld. De weerbarstige verfvlakken, na haar verhuizing naar New Mexico ook wel landschappelijk geïnspireerd, lieten vooral ruimte voor de verbeelding.

In 1975 had ze haar eerste solotentoonstelling in een galerie in New York, met onder meer het drie meter hoge paardensilhouet Algarve. Die vroege en raadselachtige paardenschilderijen hadden meteen al de monumentaliteit die ze bijna vijftig jaar volhield. Haar doorbraak kwam drie jaar later, met de tentoonstelling New Image Painting in het Whitney Museum of American Art. Daarna volgden solotentoonstellingen in tal van belangrijke Amerikaanse musea die haar werk opnamen in hun collecties. Ze nam deel aan de grote internationale biënnales en ontving prijzen zoals in 2003 de Rolf Schock Prize. Dichterbij bevindt haar werk zich in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, dat haar al vroeg opmerkte en in 1982 een solotentoonstelling van haar werk bracht.