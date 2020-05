Regisseur Pieter Kramer stopt per direct bij Theater Rotterdam

Regisseur Pieter Kramer vertrekt per direct bij Theater Rotterdam. Kramer, die bij het gezelschap verantwoordelijk was voor de succesvolle familievoorstellingen zoals Lang en Gelukkig, Snorro en onlangs Repelsteeltje en de blinde prinses, spreekt van ‘een vertrouwensbreuk’. Zijn nieuwe familievoorstelling Wolfgang het wonderjong en de daaropvolgende vier geplande familievoorstellingen zal hij niet bij het Rotterdamse stadsgezelschap gaan maken. Kramer was vanaf 2004 verbonden aan het Ro Theater, dat later met onder andere de Rotterdamse Schouwburg fuseerde tot Theater Rotterdam.

De breuk is een direct gevolg van het besluit van Theater Rotterdam om Wolfgang het wonderjong ten minste twee jaar uit te stellen. De productie zou aanvankelijk in december dit jaar in première gaan maar dat kan door de coronamaatregelen voorlopig niet. Kramer had gehoopt dat de voorstelling een jaar zou worden uitgesteld, maar dat was voor Theater Rotterdam uiteindelijk geen optie. Algemeen directeur Walter Ligthart: „Dat is met alle onzekerheden van nu een te groot risico. Niet alleen financieel, maar vooral ook omdat de familievoorstelling ook een groot publiek verdient.”

De familievoorstelling van Theater Rotterdam staat elk jaar garant voor een mix van sprookjes en actualiteit. Lees ook deze reportage: Prins Bernhard wil het goud van Repelsteeltje

‘Creatieve oplossingen’

Kramer vindt dat het bestuur van Theater Rotterdam niet bereid is geweest om andere creatieve oplossingen te overwegen. Maar volgens Ligthart waren die veelal te onduidelijk. Als alternatief heeft Theater Rotterdam aan Pieter Kramer voorgesteld om aan het eind van volgend seizoen, of bij de opening van het seizoen daarop, een locatievoorstelling te regisseren. Ligthart: „Maar daar bleek hij zich helaas niet in te kunnen vinden.”

Kramer spreekt van een „prestigeproject”, waarvan het budget ten koste zou gaan van de familievoorstelling. „Ik dreig nu te worden neergezet als een klein kind dat zijn voorstelling niet wil uitstellen, en ik realiseer me dat er genoeg theatermakers die nog zwaarder gedupeerd worden tijdens deze coronacrisis, maar het gaat me ook om de toonzetting en de onwelwillendheid van het gezelschap.”

Ligthart noemt het vertrek van Kramer een grote aderlating voor Theater Rotterdam en benadrukt dat dit niet het einde is van de jaarlijkse familievoorstelling bij Theater Rotterdam. Kramer geeft aan er „alles aan te doen” om met zoveel mogelijk dezelfde mensen op een andere plek door te gaan met het maken van familievoorstellingen.