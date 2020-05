Rabobank: nog weinig wanbetalers door loonkostensubsidie van de overheid

De loonkostensubsidie van de Nederlandse overheid, die woensdag werd verlengd met drie maanden, is tot nu toe een „zeer effectieve maatregel” om bedrijven financiële lucht te geven. Dat constateert de Rabobank, die woensdag vanwege de impact van het coronavirus een update gaf aan investeerders over haar prestaties.

Onder de zogenoemde NOW-regeling neemt de overheid een groot deel van de loonkosten over van bedrijven met een omzetverlies van ten minste 20 procent. Rabobank speelt zelf ook een rol in de verlichting van de lasten van bedrijven, zei de bank woensdag tegen zijn investeerders. Zo hebben 75.000 klanten aflosuitstel gekregen en geeft Rabobank door de staat gegarandeerde overbruggingsleningen uit.

Dat de overheidsmaatregelen en de eigen ingrepen tot nu toe goed werken, ziet de bank terug in het lage percentage wanbetalers. Dat was afgelopen kwartaal zelfs iets lager dan eind 2019, zei risicodirecteur Els de Groot tegen de investeerders. Het percentage daalde van 3 procent naar 2,7 procent van het totale klantenbestand.

De Groot benadrukte echter wel dat het „onvermijdelijk” is dat het aantal wanbetalers alsnog zal toenemen. „We verwachten een stijging in de komende periode, al is dat wel afhankelijk van het succes van de verschillende overheidsregelingen.”

Om die mogelijke toekomstige verliezen op te kunnen vangen, verwacht Rabobank zijn buffers dit jaar met 2 miljard euro te moeten verhogen. Deze toevoeging aan de ‘stroppenpot’ zal, samen met verwachte lagere inkomsten vanwege lagere economische groei, een „aanzienlijk” effect hebben op de jaarwinst, zei financieel topman van de Rabobank Bas Brouwers – zonder een exacte voorspelling te doen.

De bank maakte vorig jaar nog 2,2 miljard euro winst, terwijl de stroppenpot in dat jaar met 1 miljard euro werd aangevuld.

Schone lei

Rabobank had aan het eind van afgelopen kwartaal in totaal 418 miljard euro aan leningen uitstaan, waarvan 293 miljard euro in Nederland. Financieel directeur Brouwers zei zich gelukkig te prijzen dat de afgelopen jaren flink wat risicovolle activiteiten zijn afgebouwd, zoals particuliere klanten in de Verenigde Staten. „We zijn met een schone lei aan deze crisis begonnen.”

Desalniettemin zijn alle sectoren waarin de bank nog wel actief is geraakt door de crisis, zei risicodirecteur De Groot. De bank denkt dat 62 procent van haar leningen relatief mild worden geraakt. Dat zijn bijvoorbeeld leningen aan supermarkten en de zorg, maar ook hypotheken. Zo heeft tot nu toe minder dan 1 procent van de hypotheekklanten om drie maanden aflosuitstel gevraagd.

De grootste impact verwacht Rabobank bij eetgelegenheden, de bloemensector, vrijetijd- en entertainmentbedrijven, winkels zonder voedsel in de schappen en in het transport. Deze sectoren zijn goed voor 5 procent van al het uitgeleende geld. De bank verwacht bijvoorbeeld dat de ‘hospitality’-sector, waar restaurants, cafés en vakantieparken onder vallen, dit jaar met 18 procent krimpt.

Disclaimer

Alle voorspellingen van de Rabobank kwamen woensdag wel met een flinke disclaimer: ze zijn gebaseerd op een macro-economisch scenario uit april. De economen van de bank gingen er toen vanuit dat Nederlandse economie dit jaar 5 procent krimpt, enigszins herstelt in de tweede jaarhelft en volgend jaar 4,9 procent zal groeien.

Volgende maand komen de bankeconomen met een nieuw scenario, en volgens De Groot is de kans groot dat dat scenario er wat slechter uit komt te zien. „Waarschijnlijk in de vorm van langzamer herstel in het tweede halfjaar en in 2021.” Dat zal directe invloed hebben op de stroppenpot. De hoogte van extra voorzieningen wordt namelijk gebaseerd op de eigen macro-economische voorspellingen.

Financieel directeur Brouwers sprak woensdag dan ook over „grove schattingen”. Hij wees erop dat de bank naast de hogere leningverliezen waarschijnlijk ook minder inkomsten gaat krijgen door Covid-19. Als er minder hypotheken worden verkocht, minder wordt belegd en minder wordt gebouwd, levert dat de bank minder geld op.

Brouwers benadrukte dat de Rabobank ondanks de crisis nog steeds financieel gezond is. De kapitaalratio – de verhouding tussen eigen vermogen en uitstaande leningen – ligt op 16,7 procent, terwijl minstens ongeveer 10 procent is vereist. „Dat stelt ons in staat onze klanten te blijven helpen, maar geeft ons ook voldoende ruimte om mogelijke verliezen op te vangen.”