Onrust in de top bij Fox-IT, de bewaker van Nederlandse staatsgeheimen

Het is onrustig binnen het bedrijf dat de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt. Cybersecuritybedrijf Fox-IT heeft de afgelopen tijd drie bestuursleden op non-actief gesteld, onder wie algemeen directeur Erik Ploegmakers.

Waarom dat is gebeurd, is niet bekend. Volgens Het Financieele Dagblad (Het FD) loopt er een onderzoek naar de drie. Een woordvoerder van het IT-bedrijf bevestigt het nieuws maar wil geen verdere mededelingen doen. Volgens een betrokkene zou er „een verschil van inzicht” zijn over de strategie van de onderneming, zonder details te noemen.

Fox-IT is een belangrijke onderneming op het gebied van cybersecurity. De directeur van het bedrijfsonderdeel dat over de beveiliging van Nederlandse staatsgeheimen gaat, Fox Crypto, zit eveneens thuis.

Lees ook dit verhaal: Wakker geschrokken na Britse overname Fox-IT

Fox-IT kwam in 2015 in Britse handen. NCC Group nam het bedrijf toen voor 135 miljoen euro over. Dat leidde tot zorgen binnen de Nederlandse overheid over Britse toegang tot de staatsgeheimen. De militaire inlichtingendienst MIVD eiste vergaande zeggenschap binnen Fox Crypto.

Na ruim anderhalf jaar onderhandelen bracht Fox-IT alle lopende overheidsopdrachten onder bij Fox Crypto. In de tussentijd was een belangrijke Defensie-opdracht gepauzeerd. Dat was een tegenvaller voor NCC. Het bedrijf noemde de integratie van Fox-IT een jaar na de overname „een uitdaging”.

Van de wens om gezamenlijk een grote Europese speler op het gebied van cybersecurity te worden, kwam in de eerste jaren weinig terecht. NCC liet Fox-IT aanrommelen. „Al heel snel bleek dat NCC niet de verkoopmotor was waar wij het voor hadden gehouden. Het bedrijf presenteerde zich als één geheel naar de buitenwereld, maar in de praktijk was het een verzameling losse bedrijven die hun eigen ding deden”, zei voormalig strategisch directeur Jurjen Harskamp daarover eerder tegen Het FD.

Afschrijving

Voor NCC bleek Fox-IT niet de potentie te hebben waarop bij de overname was gerekend. In 2017 schreven de Britten 24,3 miljoen pond (27 miljoen euro) af op de investering. Een jaar later bleek Fox-IT nog altijd niet winstgevend. In het gebroken boekjaar 2017/2018 resteert onder de streep een nettoverlies van 250.000 euro. NCC weigerde vervolgens het laatste deel (11 miljoen euro) van de overnamesom te betalen. Pas na lang geharrewar met de oprichters gingen de Britten tot betaling over.

De eerste jaren onder NCC leidden op het hoofdkantoor in Delft tot een leegloop. Oprichters Menno van der Marel en Ronald Prins vertrokken in respectievelijk 2016 en 2017. Van der Marels opvolger Joost Halkes moest Fox-IT verder gaan professionaliseren binnen NCC. Hij gaf zijn opdracht na amper een jaar echter alweer terug en werd opgevolgd door Erik Ploegmakers. Die zit nu thuis in afwachting van het onderzoek.

Critici wijzen erop dat Fox-IT zo kostbare groei-jaren heeft gemist. Ploegmakers wuifde die kritiek eerder weg in Het FD: „Als ik kijk naar de internationale concurrentie is het nog zeker geen gelopen koers. Een volwassen markt heeft doorgaans drie grote spelers. Daar zijn we in deze sector nog kilometers vanaf.”

De drie geschorste bestuurders wilden woensdag niet reageren. Het ministerie van Defensie zegt in een reactie door Fox-IT op de hoogte te zijn gesteld van de schorsing. Of er reden tot zorg is, wil een woordvoerder niet zeggen. „Laat ik benadrukken dat we het onderzoek op dit moment afwachten en op basis van de uitkomst daarvan pas een oordeel kunnen geven.”