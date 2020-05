Dure wijn, een jacuzzi of een boot – Het leuke-dingen-geld moet toch op

De zomervakantie van Laura Zaal (46), plastisch chirurg uit Hilversum, was al tot in de puntjes geregeld. Samen met haar drie kinderen zou ze naar Japan gaan. „Eerst een rondreis, dan een paar dagen Olympische Spelen.” Tot de coronacrisis een streep door alle plannen trok.

Thuis met haar pubers – anderhalve maand mocht ze geen borstvergrotingen uitvoeren – kwam een idee op dat al jarenlang door haar hoofd speelde, maar dat ze steeds uitstelde: de aanschaf van een eigen tafeltennistafel. Dus werd op een dag een bouwpakket à 400 euro afgeleverd, dat ze in een middag zelf in elkaar zette. De laatste weken speelde ze veel potjes tegen haar kinderen of vriendinnen, „soms ging het er echt hard aan toe”.

Van wc-papier hamsteren tot een nieuw bankstel: elke fase van de coronacrisis leidt tot een nieuwe vorm van consumptie. In deze periode, met – voor de mensen in loondienst tenminste – het vakantiegeld in aantocht, zomervakanties die niet doorgaan en gesloten horeca, houdt een deel van Nederland flink wat geld over. Er ontstaat een nieuw type coronaconsument: die van de grote aankoop.

In het begin, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels, „zag je mensen pas op de plaats maken. Thuiszitten, afwachten, je schuldig voelen over het doen van niet-essentiële aankopen: met zoveel mensen op de intensive care was dit geen moment om je online boodschappenmandje vol te gooien. Dus wachtte je daar nog even mee.”

„Psyche is leidend bij het uitgeven van geld”, zegt Nora Neuteboom, die als econoom bij ABN Amro, aan de hand van anonieme transactiedata het bestedingsgedrag van meer dan drie miljoen Nederlanders onderzoekt. „Econoom Keynes zei ooit: de mensheid wordt gedomineerd door animal spirits. Als het om geld gaat zijn we eigenlijk irrationele, emotionele wezens: het belangrijkste is sentiment. Zelfs mensen in loondienst die niet hoeven te vrezen voor hun baan, vragen zich af: is dit wel een goede tijd om te winkelen?” Ook in haar cijfers zag je het consumptie-dieptepunt aan het begin van de crisis, met – uiteraard – horeca, entertainment, kleding en wellness als ‘rode zones’.

Maar toen de eerste schok van maart voorbij was, begon langzaam maar zeker de drang naar nieuwe prikkels te groeien. Consumentenpsycholoog Wessels: „Normaal bevredig je die behoefte met uit eten gaan, een festival bezoeken, naar de film gaan of een vakantie boeken. Dat is nu allemaal weggevallen. Onze week vervlakt compleet: is het vandaag een dinsdag of een zaterdag?” Dus werd de verleiding steeds groter om tóch die nieuwe tv te bestellen, of tóch die nieuwe trui, om er goed uit te zien op onze Zoom-vergadering (of de wandeling van de woonkamer naar de keuken).

We rationaliseren onze aankoop met de gedachte dat ons iets is afgenomen. Wessels: „Dus heb ik het recht om mezelf te verwennen, om wat moois neer te zetten in de tuin. Opeens hou je meer leuke-dingen-geld over, en zegt je mentale boekhouder: dat bedrag is om uit te geven!”

Van pakketje naar pakket: met de zomer in aantocht en extra geld op de bank, zullen veel mensen sneller geneigd zijn om een grotere aankoop te doen, zegt ABN Amro-econoom Neuteboom. „In onze voorspellingen voor deze zomer zit een korte opleving van bestedingen aan grote producten. Auto’s, witgoed, een grote opknapbeurt voor je huis. Maar ook kleinere zaken, zoals een beamer voor je thuisbioscoop.” Ze spreekt over een korte opleving, omdat werkloosheidscijfers altijd achterlopen op een crisis, en later dit jaar waarschijnlijk meer mensen hun baan zullen verliezen en dus minder uitgeven.

In het huis van plastisch chirurg Laura Zaal is de garage, waar haar tafeltennistafel staat, inmiddels de populairste bestemming in huis. Na een lange dag opereren – sinds twee weken mag ze weer aan het werk – is dit voor haar de manier om te ontspannen. Blij dus, met haar aankoop? „Ik had dit veel eerder moeten doen.”