‘Twee mysterieuze koppen, je weet niet wie ze zijn of wat ze willen zeggen’

‘Monique en ik zijn drie jaar geleden getrouwd. Toen ik haar een aanzoek deed, waren we nog maar kort bij elkaar. We zaten in die mooie, romantische flow die je dan hebt. Ze zei meteen ja.

„Daarna was de vraag: welke achternaam gaat het worden? De mijne kon, de hare kon, maar wat tegenwoordig ook kan: dat je elkaars naam overneemt. Het is niet nodig, maar het maakt het wel extra bijzonder. Een uitruil, dat zegt toch ook wel wat. We zijn nu bezig de voordeur opnieuw te schilderen en daar gaan we straks onze volledige, nieuwe namen op zetten. Afgelopen dinsdag was onze trouwdag.

„Kunstenaar Igor Kam is getrouwd met mijn zuster, Arlette. Ik ken zijn werk, het staat bij hen thuis. Zijn filosofie is dat in elk stuk steen een hoofd verborgen zit. Als hij het tevoorschijn heeft gehaald, maakt hij bronzen afgietsels. Maar hij doet moeilijk afstand van zijn beelden, hij raakt er te zeer aan gehecht. Ik viste weleens: ‘Kan ik niet wat kopen?’ Dan glimlachte hij altijd minzaam, zoals hij dat kan doen. Maar voor ons huwelijk heeft hij dus een uitzondering gemaakt.

Dolf Haank-de Boer (60) en Monique De Boer-Haank (53) uit Zaltbommel kregen deze twee beelden toen ze trouwden. Ze zijn gemaakt door Igor Kam. Vrienden en familie doneerden 3.000 euro om de beelden te kunnen betalen.

„Op een bruiloft geven mensen je cadeaus, maar wij hadden eigenlijk alles al. En we wilden erg graag deze beelden, ze stonden heel prominent in het huis van mijn zus en zwager, ik kende ze goed. Dus we waren heel blij toen hij uiteindelijk ja zei. Mijn dochter was ceremoniemeester en heeft vrienden en familie gevraagd om geld te doneren. Dat was fijn, want om dat zelf te doen is toch wat gênant.

„Nu staan ze in ons nieuwe huis in de tuinkamer, mooi uitgelicht. Onze schoonmaakster zegt: ze lijken helemaal niet op jullie. Dat is natuurlijk zo: die beelden zijn nooit bedoeld als portretten. Maar ze horen wel helemaal bij ons. Wat ik zelf zie als ik ernaar kijk? Twee mysterieuze koppen, je weet niet wie ze zijn of wat ze willen zeggen. Mijn zoon zegt: ‘Het is net als met de teksten van BLØF: niemand die het snapt, maar iedereen weet precies waar het over gaat.’”