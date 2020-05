Koreaanse zombieserie ‘Kingdom’ resoneert met deze tijd (●●●●)

Elke film of serie die zombies een rol laat spelen waagt een gok: liefhebbers van het genre zullen gegarandeerd kijken maar een groot potentieel kijkerspubliek is er allergisch voor. De Zuid-Koreaanse Netflix-serie Kingdom neemt dit risico, maar zet uiteindelijk een politiek-historisch drama neer waarvan zelfs de grootste zombiehater nog zal smullen.

De serie, gebaseerd op webcomic The Kingdom of the Gods en geschreven door dezelfde auteur Kim Eun-hee, opent in het Korea van de feodale Joseon-periode (1392 – 1897), kort na een reeks Japanse invasies. De spanning begint direct in de eerste minuut: er is onduidelijkheid over of de koning dood is of alleen ziek. Direct tekent zich een machtsstrijd af, tussen de kroonprins die zoon is van de vorst, maar verwekt is bij een concubine, en de jonge echtgenote van de koning, zwanger van de nieuwe patriarch. Twee facties ontstaan, waarbij kroonprins Lee (Ju Ji-hoon) de heldenrol inneemt.

Tegen de achtergrond van dit politieke steekspel doen de zombies hun intrede, die anders zijn dan we ze vaak zien in westerse klassiekers. De ondoden zijn geen slome donders, maar rennen met angstaanjagend tempo op hun prooi af. De zombies nemen de rol in van een ziekte die lokaal ontstaat, maar zich al snel tot pandemie ontwikkelt, de armen buitenproportioneel treft en het voortbestaan van de bestaande politiek-sociale orde bedreigt. Dat moet herkenbaar klinken.

De strijd tegen een zich rap verspreidende plaag is niet de enige link naar de actualiteit. De serie draait vooral om een nietsontziende machtsstrijd in middeleeuws Korea, waarbij geen middel wordt geschuwd om de eigen positie te beschermen. Door deze obsessie is de bevoorrechte adel lange tijd niet in staat de ziekte te stoppen – waarbij ook wordt ingezoomd op welke desastreuze gevolgen koppigheid, niet luisteren naar experts en louter focussen op het beschermen van de eigen belangen kunnen hebben. De ernst van de situatie dringt later pas bij hen door, aanvankelijk worden vooral arme burgers hard worden getroffen door de epidemie. Sommigen proberen de plaag zelfs voor eigen doeleinden in te zetten. Kingdom ontleedt machtssystemen en de wijze waarop zij omgaan met nationale crises op een kritische manier die resoneert met deze tijd.

Visuele pracht

Door de vele intriges en complotten staat de serie bol van de spanning. Het eerste seizoen eindigt in zo’n kwellende cliffhanger dat kijkers blij zullen meteen te kunnen doorschakelen met het tweede, tevens beste seizoen. Daarin komen de karakters ook het meest tot leven, waarbij vooral kroonprins Lee, zijn lijfwacht Mu-yeong (Kim Sang-ho) en arts-assistent Seo-bi (Bae Doona) glansrollen vervullen.

Kingdom blinkt uit op visueel vlak. Dat mag ook wel, voor een productie die gemiddeld ruim 1,6 miljoen euro per aflevering kostte. Liefhebbers van kostuumdrama’s kunnen hun lol op met de indrukwekkende outfits van de royals en ridders – en eventueel de gedetailleerde zombie-make-up. De vechtscènes, geënsceneerd door prachtige natuur en paleizen, weten de aandacht vast te houden door een combinatie van goed acteren en intens camerawerk.

Kingdom zorgt er door de levendige personages, vele intriges en fraaie productie voor dat liefhebbers van Game of Thrones en The Witcher tijdelijk van hun ontwenningsverschijnselen zijn verlost. Het samenkomen van een epidemie en een sociaal-politiek kritisch drama maakt de serie een quarantainekijktip.

Serie Kingdom Netflix, twee seizoenen van zes afleveringen. ●●●●●