Kabinet: 13 miljard voor verlenging economische steunmaatregelen

Het steunpakket dat het kabinet op 17 maart presenteerde om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, wordt tot 1 september verlengd. Hiervoor wordt nog eens 13 miljard euro vrijgemaakt. De verlenging van het pakket werd woensdagmiddag in Den Haag toegelicht door ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD).

Het geld wordt onder meer vrijgemaakt voor het voortzetten van de NOW-regeling, waarmee het kabinet loonkosten opvangt van getroffen ondernemers. Aan de verlenging zit een aantal nieuwe voorwaarden verbonden, waarover de afgelopen weken is onderhandeld door sociale partners en het kabinet.

Het grootste deel, zo’n 10 miljard euro, behelst de NOW-regeling - waarmee het kabinet gedeeltelijk loonkosten opvangt voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Hiervan worden de voorwaarden gewijzigd, zo mogen bedrijven die in 2020 van de regeling gebruik maakten, geen bonussen of dividend uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het kabinet stelt bedrijven die van de NOW-regeling gebruikmaken verplicht hun personeel om- en bij te scholen.

Ook verdwijnt de boete die ondernemers tot op heden kregen als ze na het ontvangen van subsidie medewerkers ontsloegen. Ze worden dan nog wel in subsidie gekort. Met deze maatregel worden volgens Koolmees zoveel mogelijk banen behouden, omdat daarmee wordt voorkomen dat bedrijven uit angst voor de ontslagboete geen steun meer willen aanvragen.

Tegemoetkoming mkb-bedrijven omhoog

Ook gaat de tegemoetkoming omhoog voor bedrijven tot 250 medewerkers, die gedwongen moesten sluiten tijdens de coronacrisis. Deze TOGS-regeling stond op maximaal 4.000 euro; de bovengrens gaat vanaf 1 juni omhoog naar 20.000 euro – afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Dit is voor vaste, materiële kosten, zo zei minister Wiebes - dus niet voor het betalen van loonkosten. Met de regeling zijn onder meer horeca, evenementen en recreatie gediend. Het kabinet trekt hiervoor 1 miljard euro uit.

Ook blijft de TOZO-regeling voor zzp’ers in stand, zij het met een wijziging: de partnertoets keert terug voor elke zzp’er die financiële steun aanvraagt. In de eerste versie van het noodpakket werd dit nog niet meegerekend, maar vanaf 1 juni is dit wel het geval. Zo kan het zijn dat sommige zzp’ers met verdienende partners hun uitkering (deels) zien verdwijnen. Huishoudens met een uitkering onder het sociaal minimum kunnen volgens Koolmees aanspraak blijven maken op de TOZO-regeling.