Het Mahler Festival komt er volgend jaar toch

Sinds 2013 was eraan gewerkt, het Mahler Festival dat afgelopen week in het Amsterdamse Concertgebouw zou hebben plaatsgevonden, met uitvoeringen van alle symfonieën door de orkesten die Mahler ooit zelf dirigeerde. Afzegging ervan was „de ergste artistieke klap die ik heb meegemaakt”, zegt directeur Simon Reinink. Er werd een online-festival opgetuigd, achter de schermen werd gewerkt aan verplaatsing van het evenement.

Hoe onmogelijk het ook leek, dat is gelukt. In mei 2021 organiseert het Concertgebouw opnieuw een Mahler Festival, live. Reinink: „Al kort na het afzeggen zagen we in de planning van onze Grote Zaal een mogelijkheid voor een nieuw zesdaags Mahler Festival in 2021. Vanaf toen zijn we druk gaan bellen.”

Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw in Amsterdam. Foto Eduardus Lee

Twee al geplande concerten, door het Concertgebouworkest met dirigent Fabio Luisi en het Hong Kong Philharmonic onder leiding van Jaap van Zweden, vormden het vertrekpunt van het Mahler Festival 2021. Zowel in datum als programmering valt het deels samen met het Mahler Festival 2021 in Leipzig. Zo komen, vanuit Leipzig, het Londen Symphony Orchestra onder leiding van Simon Ratte, de Münchner Philharmoniker onder leiding van Valery Gergiev en het orkest van de Bayerische Rundfunk met Jakub Hrůša. Uniek voor Amsterdam zijn de concerten door het Hong Kong Philharmonic en het slotconcert met Mahlers Tweede symfonie door het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Iván Fischer.

Het wordt een kleiner Mahler Festival, zonder de Berliner en Wiener Philharmoniker en zonder symfonieën 7 t/m 10. Dirigenten Rattle, Fischer en Gergiev staan allen kort tevoren ook in het Concertgebouw.

Was het niet aantrekkelijker over vijf jaar een volledig, groot Mahler Festival te organiseren?

Simon Reinink: „Ik sluit niet uit dat we dat alsnog doen. Maar deze mogelijkheid voor 2021 deed zich aan en was te mooi om niet te benutten – ook met het oog op alle liefhebbers die we nu teleur hebben moeten stellen. Jaap van Zweden en zijn orkest uit Hongkong waren bereid met Mahler in plaats van Sjostakovitsj op tournee te gaan, dirigenten Valery Gergiev en Iván Fischer zeiden meteen: we gaan jullie helpen. Ook de andere orkesten hebben hun schema’s aangepast.”

In hoeverre wordt het een echt festival, met randprogrammering en meer?

Reinink: „Hoofdprogramma zijn de eerste zes symfonieën. In de Kleine Zaal zullen Mahlers liederen worden uitgevoerd door pianist Julius Drake en jonge zangers. En mogelijk plaatsen we op het Museumplein een paar dagen een groot scherm, voor gratis projecties vanuit de Grote Zaal.

„Voor het festival van dit jaar waren 1.300 passe-partouts verkocht. De houders daarvan krijgen voorrang bij de kaartverkoop voor 2021, die start op 1 juni. Zij kunnen hun passe-partouts omzetten en krijgen dan een bedrag terug omdat dit festival kleiner is. De overige kaarten worden los verkocht, of in nieuwe passe-partouts. We moeten ‘Auferstehen’ zoals Mahler beschrijft in zijn Tweede symfonie, opstaan en doorgaan met mooie concerten organiseren.”

Mahler Festival, 18/5 t/m 23/5 2021 Concertgebouw, Amsterdam. Kaartverkoop start 1/6. Inl: , 18/5 t/m 23/5 2021 Concertgebouw, Amsterdam. Kaartverkoop start 1/6. Inl: concertgebouw.nl