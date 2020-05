Europese Commissie stopt toch niet met subsidie vleespromotie

Stopt de Europese Commissie met het subsidiëren van campagnes die vleesconsumptie promoten? Even leek het daar de afgelopen dagen op. In gelekte versies van de zogeheten farm to fork-strategie, een Europese visie op de voedselindustrie, die in Brussel de afgelopen tijd rondgingen schreef de Commissie „voor te stellen te stoppen met het stimuleren van de productie en consumptie van vlees”. De Partij voor de Dieren haalde de zin dinsdag binnen als een overwinning en publiceerde een persbericht waarin ze „het schrappen van de vleespromotiesubsidies” een „goede zet” noemde.

Maar in de definitieve strategie die woensdag werd gepresenteerd door onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans is de zin verdwenen. De Commissie schrijft nu alleen haar promotiecampagne voor landbouwproducten te zullen „herzien, met het oog op het verbeteren van haar bijdrage aan duurzame productie en consumptie, en in lijn met veranderende diëten”. Over vlees staat er dat promotie zich moet richten op het steunen van de „meest duurzame, CO 2 -efficiente manier van veehouderij”.

Waarom de tekst is veranderd? Een woordvoerder van de Commissie zegt niet op gelekte documenten te willen reageren, maar benadrukt dat de Commissie wel schrijft dat „marketingcampagnes voor het adverteren van vlees voor een heel lage prijs moeten worden voorkomen”. Zeker is dat in Brussel vaak tot het laatste moment aan documenten gesleuteld wordt en dat de zin over het stopzetten van de subsidies in een laat stadium verwijderd is.

Ophef

In Nederland ontstond de afgelopen maanden enige ophef over de Europese subsidies voor vleespromotie. In maart berekende dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier dat de EU sinds 2017 60 miljoen euro uitgaf aan de promotie van EU-vlees. Het gaat om campagnes die het eten van bijvoorbeeld kip of varkensvlees promoten.

Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp is verontwaardigd dat de zin niet in de definitieve tekst staat, en kondigt aan vragen te gaan stellen. Ook Greenpeace Europa verklaart teleurgesteld te zijn en verdenkt de Commissie ervan te buigen voor de veesector. „De Commissie lijkt nu te laf om zelfs de paar miljoen die naar EU-gesponsorde vleesadvertenties gaan te schrappen”, aldus de milieuorganisatie in een persbericht.