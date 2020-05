Ere-Nipkow voor Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk heeft de Ere Zilveren Nipkowschijf gewonnen. De presentator krijgt de tv-prijs vooral voor de invloedrijke talkshow De Wereld Draait Door, waar hij onlangs mee stopte.

De coronarubriek Frontberichten, de tv-serie Oogappels, en de reisserie Brieven aan Andalusië zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Het realityprogramma 100 dagen voor de klas krijgt een eervolle vermelding.

Dat heeft de jury vanmiddag bekendgemaakt. Het juryrapport schrijft over de bekroning van Van Nieuwkerk: „DWDD was ondenkbaar zonder zijn ambitie om uit elke uitzenddag het maximale te halen, zijn journalistieke instinct, het vermogen om in een moordend tempo te presenteren en zijn verlangen om te bewonderen.”

De presentator krijgt extra lof voor de manier waarop hij de coronacrisis, die hem van zijn live-publiek beroofde, naar zijn hand zette. Zijn laatste weken waren niet die van de tomeloze energie, maar van de verstilde ontroering en de troost.

Corona-improvistaite-tv

Frontberichten is de meest actuele nominatie. Deze rubriek is opgebouwd uit eigen telefoonvideo’s van artsen, verpleegkundigen en andere verzorgers, maar ook van leraren en anderen die aan het front van de coronacrisis werken. De jury vindt het een hoogtepunt in de „corona-improvisatie-tv”.

Oogappels (BNNVARA) in een „zeer herkenbare” tragikomische tv-serie over ouders en pubers. Brieven aan Andalusië (VPRO) gaat over de inburgering van Stef Biemans („de dichter onder de Nederlandse reisverslaggevers”) en zijn Nigaracuaanse familie in Spanje. In 100 dagen voor de klas (VPRO) laten tv-makers Tim den Besten en Nicolaas Veul zich omscholen tot leraren.

