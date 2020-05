Corporaties mogen huren tijdelijk verlagen

Woningcorporaties mogen de huur van hun woningen tijdelijk verlagen als de financiële situatie van hun huurders daarom vraagt. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdagmiddag aan de Tweede Kamer laten weten.

Ze wil corporaties helpen huurders die in betalingsproblemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis, tegemoet te komen. Het plan van Ollongren biedt corporaties ook de kans huurders met financiële problemen hun huur voor een bepaalde periode kwijt te schelden – ze kunnen de huur tijdelijk naar nul verlagen. Hoe lang die verlaging mag duren, is nog niet duidelijk.

In april nam de Tweede Kamer een motie van Tweede Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks) aan die de minister verzocht om het tijdelijke verlagen van de corporatiehuren mogelijk te maken. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Momenteel kunnen corporaties alleen hun huurprijzen permanent laten dalen – voor huurverhogingen zijn ze gebonden aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord – voor 2020 mag de huur maximaal met de inflatie meestijgen. In dat akkoord uit 2018 hebben Aedes en de Woonbond afspraken gemaakt over de matiging van huurprijsstijgingen.

Geen huisuitzettingen

De laatste weken zijn er diverse maatregelen genomen om kwetsbare huishoudens in de sociale sector te beschermen tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Eind maart spraken de minister, verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen af dat er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen zouden plaatsvinden.

Volgens corporatiekoepel Aedes bieden corporaties daar waar mogelijk hulp aan huurders met betaalproblemen, bijvoorbeeld in de vorm van betalingsregelingen of uitstel van huur. Corporaties onderzochten ook al snel de mogelijkheid betalingsachterstanden kwijt te schelden. Het is corporaties toegestaan ‘oninbare huurachterstanden’ af te boeken, omdat deze bedragen anders lang in de boeken blijven staan. Wat ze echter niet mogen doen, is achterstallige huur zomaar kwijtschelden.

Lees ook: Huurkorting? Dat is ‘helaas’ niet mogelijk

Toezichthouder

Toch beriepen creatieve corporaties zich de afgelopen weken op oninbare huurachterstanden om huurders die in de problemen waren gekomen door het coronavirus te helpen. Dat leidde tot commentaar van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties (AW). „Ik begrijp dat corporaties het doen, dat is hun sociale taak. Maar het is nu eenmaal onze taak om te controleren of de regels worden nageleefd en we zagen dat corporaties de grenzen opzochten”, zegt AW-directeur Kees van Nieuwamerongen.

Minister Ollongren heeft AW nu gevraagd „per direct bij haar handhaving te anticiperen op invoering van dit wetsvoorstel” – kortom: om handhaving te staken. Dit tot tevredenheid van Van Nieuwamerongen.

„De geldende regels zijn nooit geschreven voor de situatie waarin we nu zitten. Daarom hebben we het ministerie gevraagd: ‘moeten we echt gaan handhaven?’ Gelukkig bleek: zij wil dit niet, wij willen dit niet en de corporaties willen dit niet.”