Coronatijd

Kapotmoe en bezweet loop ik over de zonovergoten Ceintuurbaan in Amsterdam. Ik heb zojuist mijn dochter helpen verhuizen en moet als 67-jarige hoesten van het vele traplopen. Ik heb vreselijke dorst en neem midden op het voetpad een flinke slok uit een grote fles cola. Achter mij hoor ik iemand snel bewegen naar opzij. Als ik me omdraai, kijkt vanuit een portiek een oudere dame mij verschrikt aan. Zij beschermt haar gezicht. Ik doe in een opwelling precies hetzelfde, bescherm mijn gezicht, en sta tussen de fietsen ook haar verschrikt aan te kijken. Dan barsten wij samen in lachen uit en vervolgen onze weg.

