Boliviaanse minister opgepakt vanwege corruptie met beademingsapparatuur

Trump stopt met hydroxychloroquine De Amerikaanse president Donald Trump is bijna klaar met de 'kuur' die hij ondergaat met het anti-malariamiddel hydroxychloroquine, zei hij woensdag. Trump vertelde eerder deze week dat hij het omstreden middel al anderhalve week neemt, omdat het zou beschermen tegen het coronavirus. Nu zegt hij er in „een of twee dagen” mee te stoppen. Foto Kevin Dietsch/EPA De werking van hydroxychloroquine tegen het longvirus is niet bewezen, maar het kan bij overmatig gebruik wel schade toebrengen aan de longen en andere organen. Joe Biden, zijn Democratische tegenstrever bij de komende presidentsverkiezingen, noemde het „totaal onverantwoordelijk” dat Trump het middel gebruikt. Trump promoot hydroxychloroquine al sinds maart en sprak eerder van een „gamechanger”, terwijl meerdere onderzoeken geen aantoonbare beschermende werking tegen het virus dat Covid-19 veroorzaakt hebben kunnen vinden. De Amerikaanse Food and Drug Administration waarschuwde zelfs voor mogelijk dodelijke bijwerkingen van het al veertig jaar bestaande medicijn, dat onder begeleiding van artsen wel wordt voorgeschreven aan malariapatiënten. Volgens Trump ziet zijn eigen dokter geen kwaad in het gebruik van het middel. In Nederland heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg huisarts Rob Elens verboden een medicijnmix, waar ook hydroxychloroquine in zit, te gebruiken voor de behandeling van coronapatiënten waar ook hydroxychloroquine in zit.

Meer dan vijf miljoen bevestigde besmettingen wereldwijd Het totale aantal bevestigde coronagevallen wereldwijd is de vijf miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Ter vergelijking: de griep treft volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO jaarlijks zo'n drie tot vijf miljoen mensen. Vooral in Latijns-Amerika stijgt het aantal nieuwe besmettingen snel. Ongeveer een derde van alle nieuwe infecties die eerder deze week werden gemeld kwam uit Latijns-Amerika, zo'n twintig procent uit Europa en ook zo'n twintig procent uit de Verenigde Staten. Brazilië en in mindere mate Peru zijn de zwaarst getroffen landen van Latijns-Amerika. In het Brazilië van president Bolsonaro die de ernst van het virus weg blijft wuiven, werd woensdag een recordaantal van bijna 20.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Daarmee steeg het aantal bevestigde gevallen naar ruim 291.000. Alleen in de Verenigde Staten en Rusland zijn meer besmettingen gemeld. In Peru is inmiddels ook al bij meer dan 100.000 mensen het coronavirus vastgesteld. De pandemie heeft wereldwijd inmiddels aan zo'n 326.000 mensen het leven gekost, maar het daadwerkelijke aantal ligt hoger, omdat lang niet elke overledene is getest op het virus en veel landen sterfgevallen buiten het ziekenhuis niet meetellen.