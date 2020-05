Luizenbestrijders aansprakelijk voor miljoenenschade fipronilaffaire

Bloedluisbestrijders Chickfriend en Chickclean zijn aansprakelijk voor miljoenenschades in de fipronilaffaire. Dat heeft de rechtbank van Arnhem woensdag bepaald.

Zo’n 120 pluimveehouders raakten gedupeerd nadat ze gebruik hadden gemaakt van een bestrijdingsmiddel waarin de stof fipronil zat. De eigenaren van Chickfriend en Chickclean wisten dat er fipronil in het middel zat en dat het gebruik van deze giftige stof bij de bestrijding van bloedluis verboden is. Daarom zijn zij volgens de rechtbank aansprakelijk voor de schade. De hoogte van de schadevergoeding wordt later in een aparte procedure vastgesteld.

Chickfriend en Chickclean verweerden zich door de staat aansprakelijk te stellen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zou onvoldoende toezicht hebben gehouden op het fipronilverbod. Ook stelden de bedrijven dat de leverancier van Dega-16 verantwoordelijk gehouden zou moeten worden. De rechter wees beide vorderingen af omdat uit bewijsstukken blijkt dat Chickfriend en Chickclean zelf hebben gevraagd om de toevoeging van fipronil.

Lees ook: Hoe fipronil een crisis werd en toen ineens niet meer

Eieren uit de handel

In de zomer van 2017 werd fipronil aangetroffen in eieren bij tientallen pluimveebedrijven. Na onderzoek bleek dat de insecticide afkomstig was uit het bestrijdingsmiddel Dega-16 tegen bloedluis dat Chickfriend en Chickclean in 2016 en 2017 hadden ingezet bij meer dan de pluimveehouders. De inzet van fipronil in de pluimveesector is verboden omdat de stof giftig is voor sommige dieren en planten.

De zaak had grote gevolgen voor de pluimveesector. De NVWA blokkeerde 181 pluimveebedrijven, honderden miljoenen eieren waarin fipronil zat werden uit de handel genomen en kippen werden geruimd. Ook ontstond angst voor de gezondheidsrisico’s van de fipronil voor mensen, waardoor de vraag naar eieren afnam, en daarmee dus de inkomsten van de pluimveehouders. De lage waarden fipronil waren overigens niet schadelijk voor mensen, bleek later.