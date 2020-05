Snelste stijging werkloosheid sinds 2003, instroom WW verdubbeld

De stijging van de werkloosheid is in april flink versneld en raakt nu vrijwel iedere sector. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uitkeringsinstantie UWV woensdag bekend hebben gemaakt.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen, de instroom, is in april bijna verdubbeld ten opzichte van de maand ervoor. In maart meldde het UWV al een stijging van 40 procent nieuwe uitkeringen. Bijna 74.000 mensen kregen vorige maand een WW-uitkering toegekend.

Het werkloosheidspercentage is in april opgelopen van 2,9 naar 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat is de grootste maandelijkse stijging sinds het CBS deze maandcijfers opstelt, sinds 2003. In totaal steeg het aantal werklozen met 15 procent naar 314.000 mensen.

Het CBS telt mensen pas als ‘werkloos’ als ze geen betaald werk hebben én actief een nieuwe baan zoeken waarmee ze ook snel kunnen beginnen. Door die strikte definitie zitten niet alle Nederlanders die vorige maand hun werk zijn kwijtgeraakt in deze cijfers. Het aantal mensen met betaald werk is in april met 160.000 gedaald naar iets minder dan 8,9 miljoen mensen. Ook dat is de grootste daling die het CBS sinds 2003 heeft gemeten.

Veel jongvolwassenen

De WW-instroom nam het sterkst toe in de schoonmaakbranche, bij uitzendbedrijven, detailhandel, cultuur en horeca. Maar in vrijwel iedere sector steeg het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen. Ook in het onderwijs, de bouw en de landbouw, waar in maart nog een afname werd gerapporteerd.

Lees ook: De coronacrisis is een ‘onvoorstelbare gamechanger’ voor de arbeidsmarkt

Opnieuw verloren vooral veel jongeren en jongvolwassen hun baan. Ook laagopgeleiden worden relatief hard geraakt door de coronacrisis. Beide groepen hebben relatief vaak een flexibel contract. Daarnaast zijn jongeren oververtegenwoordigd in de getroffen horeca- en evenementenbranche.

Daling vacatures zwakt af

In totaal kregen ruim 290.000 mensen in april een werkloosheidsuitkering. Daarmee is het aantal WW-ontvangers sinds half maart – toen de maatregelen tegen het coronavirus werden aangekondigd – met een kwart toegenomen.

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt ook toe. In maart zagen gemeenten het aantal aanvragen met 56 procent stijgen ten opzichte van de maand ervoor, meldde Divosa, de vereniging van sociale diensten, vorige week. Vooral jongeren en flexwerkers doen een beroep op de bijstand, omdat zij nog niet genoeg rechten hebben opgebouwd om een WW-uitkering te kunnen krijgen.

De daling van het aantal vacatures lijkt juist iets af te zwakken, meldde het UWV vorige week. Tussen half maart en half april daalde het aantal openstaande vacatures nog snel, van ruim 190.000 naar 123.000. Vooral de behoefte aan economisch-administratief personeel is sterk afgenomen.

Getroffen sectoren: