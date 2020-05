Voortvluchtige Toon R. van ‘criminele familie’ uit Oss opgepakt

De tot voor kort voortvluchtige Toon R. is maandagavond opgepakt op een vakantiepark in Ede, meldt het Openbaar Ministerie. De veertigjarige R. is de neef van de eerder gearresteerde Martien R. en wordt door justitie gezien als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss.

R. wordt verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en „diverse drugsdelicten”. Volgens het OM hielden R. en zijn familie zich bezig met internationale handel in cocaïne, methamfetamine, xtc en wapens. Zij zouden „met grote vanzelfsprekendheid en intensiteit ernstige misdrijven plegen” en een gebrek hebben aan „maatschappelijk normbesef”.

Het OM omschrijft Toon R. als „een van de meest gezochte mannen in Brabant”. De politie was sinds november naar hem op zoek, ook stond hij nationaal gesignaleerd. Onlangs ontving het opsporingsteam informatie over het vakantiepark in Ede, waarop een politieactie op touw werd gezet. Maandag rond 22.00 uur viel een arrestatieteam een huisje op het park binnen, waar R. zonder problemen werd opgepakt.

R. wordt later deze week voorgeleid. Woensdag vindt een pro-formazitting plaats met zeven van de andere verdachten uit het onderzoek dat Operatie Alfa is genoemd.

