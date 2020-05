Vader in een huisje in de achtertuin

Waarschijnlijk had Frans Bromet op wrijving tussen ouder en kind gerekend bij het maken van Vader in de tuin (KRO-NCRV). Of zou het mijn slechte karakter zijn dat zich hier op Bromet projecteert? Hoe dan ook: het verhaal van de 88-jarige Koos die wordt ondergebracht in een huisje in de achtertuin van Marco en Anita, zijn zoon en schoondochter, verloopt in achteloze harmonie.

Nu is Koos Korevaar een oude baas om van te houden, eentje die in de verte aan Lee Towers doet denken. „Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nooit iemand kwaad gedaan.” Inmiddels is hij al twintig jaar weduwnaar. Zijn echtgenote („een fantástische vrouw”) zei op een avond, hij was net twee maanden met pensioen, dat ze geen trek had en zich niet lekker voelde. „Ik ging naar Sport in Beeld kijken en zij liep alvast naar boven. Toen hoorde ik haar roepen.” Hij haalde een washandje voor op haar hoofd en toen zei ze: „Nu ga ik dood.” Het was een hersenbloeding.

Over zijn eigen einde maakt Koos af en toe een berustend grapje: „Dit is mijn laatste reis,” zegt hij op de dag van de verhuizing naar de tuin van zijn zoon. „De volgende reis, daar hoef ik m’n eigen niet mee te bemoeien.” Tijdens het weglopen: „Die met dat kissie met die plankies.”

Toen Koos het steeds moeilijker kreeg in zijn flatje, besloten Marco en Anita dat het ‘hun beurt’ was om te zorgen. Ze zijn ondernemers van het praktische slag. Zo hebben ze een fraaie winkel met hobbyartikelen én een groothandel én een uitzendbureau. In hun achtertuin konden twee oude schuurtjes weg – en de schutting. Na een bezoek aan de firma ‘Huis in de tuin. Uw mantelzorgspecialist’ (mij is inmiddels uitgelegd dat het aan mij lag dat ik dit fenomeen niet kende) werd er niet veel later een prefab bungalow van royale afmetingen de tuin in getakeld.

Daar ging Koos door met wat hij ook al in zijn flatje deed. Rustig in zijn stoel zitten, soms wat mopperen, terwijl zijn wereld zich stap voor stap verkleinde. De auto had hij al verkocht: „Er groeide gras in de ramen”. Lopen werd lastiger, over alles moest hij nadenken. Voor zijn negentigste verjaardag had zijn zoon vijftig vrienden geregeld. Wat Vader in de tuin mooi vastlegt, is hoe een leven langzaam tot stilstand komt, zonder haast en zonder spijt.

Het drama van de afzuigkap

De Korevaars zijn een familie zonder gen voor ruziemaken. Dat dat niet iedereen gegeven is, bleek even later op de maandag toen zich voor de ogen van de kijkers van NPO1 het drama van de afzuigkap ontrolde. Jillis zou wel wat om de afvoer van de kap timmeren, maar Chantal, de vrouw van zijn zoon Bas, wilde die koof graag linksom. „Het moet zo, want tante Pipi heeft het ook zo. Maar die woont ergens anders!” Jillis timmerde naar eigen inzicht door. De koof ging rechtsom.

Dan waren er nog „de gedragingen op verjaardagen” die samenkwamen in de opmerking: „Je hebt twee borden op, je hoeft alleen maar op je saté te wachten.” Onhoudbare situatie natuurlijk. Na de borrelavond waarvan je wist dat die alles tot ontploffing zou brengen, stormden Bas en Chantal het huis uit. Later gooide Jillis oude spullen van zijn zoon op straat; Bas kon ze nog maar net redden.

Zelfs toen later iedereen door verzoenmeester Bert van Leeuwen - u had het geraden, we zaten in de EO-klassieker Het familiediner – bijeen was gebracht, kostte het de grootste moeite om iets van excuus uit deze mensen te peuteren.

Koos Korevaar had waarschijnlijk hoofdschuddend naar Het familiediner gekeken, maar hij heeft deze aflevering niet meer gezien. Uit het slot van Vader in de tuin bleek dat hij op 15 januari is gestorven, de man die zijn leven lang hard had gewerkt en nooit iemand kwaad had gedaan.