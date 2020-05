Uit, thuis en onderweg: wat nu wel mag en wat (nog) niet

‘Houd je aan de afspraken en bescherm de mensen om je heen”, zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag. Hij somde nog eens op: afstand houden, thuisblijven bij verkoudheid, geen handen schudden. Dat zijn de eenvoudige regels. Maar wat mag er verder nu wél en niet?

Het coronabeleid van het kabinet, waaronder de versoepelingen die vanaf 1 juni ingaan, worden steeds omgezet in noodverordeningen in de 25 veiligheidsregio’s. De updates worden sinds eind maart online en in gemeentebladen gepubliceerd.

Toch is er onduidelijkheid. Dat komt deels omdat het ondoenlijk is regels zo vast te leggen dat ze voor iedere mogelijke situatie en op iedere Nederlander toepasbaar zijn.

Ook zijn er verschillen tussen veiligheidsregio’s onderling en soms tussen gemeenten in een regio. De voorzitter van de veiligheidsregio – meestal de burgemeester van de grootste stad – bepaalt of een pretpark geopend mag worden, en of en wanneer specifieke locaties dichtgaan.

Daardoor zijn in het weekeinde sommige parkeerplaatsen bij drukke natuurgebieden dicht en is in een aantal gemeenten een skatebaan afgesloten. Het kan zijn dat in de ene veiligheidsregio (Hollands Midden) strandtenthouders stoelen mogen verhuren, en twintig kilometer zuidelijker (Haaglanden) dat wordt gezien als een ‘terras’. En terrassen mogen pas weer op 1 juni open.

De onduidelijkheid komt ook, zo blijkt uit boetes die zijn uitgedeeld, doordat het ervan afhangt hoe een agent of boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) een situatie inschat. Waarschuwt hij eerst of deelt hij meteen een boete uit? Een boete is 390 euro, voor minderjarigen 95 euro. Voor mensen die een evenement organiseren en bedrijven kan die oplopen tot 4.350 euro.

Wat de komende tijd blijft gelden, is dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden van anderen. Het verbod op groepsvorming – dus meer dan twee mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen – vervalt wel per 1 juni.

Daarover ontstond de laatste weken veel onduidelijkheid: als je met z’n tweeën op straat liep en een ander tegenkwam én afstand hield, dan mocht dat. Afspreken met z’n drieën terwijl je afstand hield, niet. Dat werd gezien als samenkomst.

Rutte waarschuwde wel: „Als u met vier, vijf mensen in een park gaat zitten, met afstand, dat mag. Als dat een te grote groep wordt, wordt het al snel een oploopje.”

Onduidelijk bleef echter hoe groot ‘groot’ is. Is een groep van tien man groot? Of een groep van 15? Daar deed Rutte geen uitspraken over. Hij zei: „Het wordt snel een evenement en dan mag het niet.”

Georganiseerde bijeenkomsten waarvoor vergunningen nodig zijn, dus evenementen als straatfeesten en festivals, blijven verboden.

Uit De anderhalve meter afstand geldt overal. Dus straks na 1 juni ook in het theater en het restaurant, en andere publiek toegankelijke gebouwen. Daar mogen dertig gasten worden ontvangen (aan tafeltjes), exclusief het personeel. Voor terrassen geldt geen maximum. Maar opnieuw: overal telt de afstand. Het handhaven daarvan is aan de uitbater, zegt het Veiligheidsberaad, bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Zoals dat nu al in winkels geldt. De politie treedt pas op bij duidelijke excessen, bijvoorbeeld als een kapper twintig man binnenlaat terwijl er in zijn kapsalon maar zes mensen passen. Bioscopen, theaters en concertzalen mogen vanaf 1 juni weer publiek ontvangen. Opnieuw is er een maximum van dertig mensen gesteld, en bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen. Musea gaan eveneens weer open: het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van het gebouw. Ook daar moet van tevoren een kaartje gekocht worden. Op de afstandsregel is wel een uitzondering: wie tot één huishouden behoort, hoeft geen afstand te houden. Een huishouden bestaat volgens de overheid uit echtgenoten, partners, inwonende kinderen en (groot)ouders die op één adres wonen. Dus: vijf studenten die één huis wonen, tellen in de openbare ruimte niet als een huishouden. Vijf bewoners van een woongroep ook niet. Ouders die met hun volwassen, uit huis wonende kinderen en kleinkinderen afspreken, zijn familie maar geen huishouden. Ook zij kunnen beboet worden als ze geen afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling géén afstand van elkaar te houden; oudere kinderen wél. De sportscholen gaan nog niet open. Maar sinds 11 mei mag iedereen al wel weer buiten sporten, op anderhalve meter afstand. De enige uitzondering hierop zijn de binnenzwembaden. Thuis Het kabinet geeft als „dringend advies” bezoek thuis op anderhalve meter te houden. Tot nu toe was de richtlijn – géén gebod – om niet meer dan drie mensen op bezoek te hebben. Een aantal wordt niet meer genoemd. Een van de vele onduidelijkheden was of je een boete kon krijgen als je meer dan drie gasten had. Het antwoord was nee. Er is een mits. De Rijksoverheid zegt: „Wel kan er gehandhaafd worden als er sprake is van overlast.” Die overlast moet door iemand gemeld worden en dan is het aan de agent of boa wat er vervolgens gebeurt. Maar dat geldt ook als er buiten coronatijd een luidruchtig feestje bij de buren is. Huisgenoten hoeven niet krampachtig op afstand te blijven. Studenten die op één adres wonen, mogen gewoon samen in de tuin, op het balkon of in de keuken zitten. Bewoners van verpleegtehuizen mogen vanaf maandag één bezoeker ontvangen, mits er in het tehuis geen coronabesmettingen zijn geconstateerd. Onderweg Thuiswerken blijft het advies. Het kabinet wil zo veel mogelijk drukte in het openbaar vervoer voorkomen. Daarom riep Rutte scholieren – na Pinksteren gaan middelbare scholen weer open, een week later krijgen basisschoolleerlingen weer de hele tijd les – op lopend of fietsend naar school te komen. Voor leerlingen die daarvoor te ver wonen, moet de school iets regelen. Ook in bus, tram, metro, trein én auto moet iedereen afstand houden. Voor het openbaar vervoer geldt de oproep „reis alleen als het echt noodzakelijk is”, herhaalde Rutte dinsdag. Vanaf 1 juni is een mondkapje verplicht, de hoofdconducteur in de trein en controleurs in tram, bus en metro mogen passagiers die zich hier niet aan houden, beboeten, de boete bedraagt 95 euro. In de auto is afstand houden lastig. Mensen die één huishouden vormen, kunnen gewoon met elkaar reizen. Een vriend een lift aanbieden, noemt de overheid echter „onverstandig” omdat de ruimte zo klein is. Twee vrienden of collega’s een lift aanbieden, is beboetbaar. Je vormt immers geen huishouden en kan niet op anderhalve meter zitten.