Surinaamse minister van Financiën voorlopig niet vervolgd

De Surinaamse minister van Financiën Gillmore Hoefdraad wordt voorlopig niet vervolgd voor de elf strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht. De meerderheid van het Surinaamse parlement heeft maandag tegen de vordering gestemd die Hoefdraad in staat van beschuldiging zou stellen, meldt nieuwswebsite StarNieuws.

Volgens de procureur-generaal van Suriname moet Hoefdraad worden vervolgd voor diens aandeel in de verdwijning van 90 miljoen euro aan spaargeld van Surinamers uit de kas van de Centrale Bank van het land. Onder andere zou hij de bank hebben opgelicht bij de verkoop van overheidsgebouwen en gesjoemeld hebben met de royalty’s van goudbedrijf Iamgold. Hoefdraad ontkent alle aanklachten.

Tijdens de stemming in het parlement kwamen coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoefdraads partijgenoten van regeringspartij NDP beschuldigden de aanklager ervan documenten te hebben achtergehouden waaruit zou blijken dat Hoefdraad om politieke redenen wordt beschuldigd. Ze noemden het opgebouwde dossier „onvolledig, eenzijdig en misleidend”.

Lees ook: Suriname geschokt na ‘diefstal’ door Centrale Bank

28 stemmen tegen, vier voor

De oppositie stelde dat het niet aan het parlement is om te bepalen of de procureur-generaal een goed dossier heeft opgebouwd. De oppositieleden vinden dat Hoefdraad zijn onschuld in de rechtszaal moet bewijzen en dat het aan de rechter is om te oordelen of hij schuldig is of niet. De stemming eindigde met 28 stemmen tegen de vordering en vier stemmen voor.

In Suriname moet het parlement instemmen met de vervolging van een minister, om te voorkomen dat politieke ambtsdragers zomaar kunnen worden vervolgd. Dat het huidige parlement nu niet heeft ingestemd met de vordering, wil niet zeggen dat Hoefdraad nooit meer kan worden vervolgd. Een volgend parlement kan alsnog besluiten om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.