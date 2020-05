Rutte: we hebben versoepeling maatregelen samen verdiend

De versoepeling van de coronamaatregelen kan worden doorgezet. Dat is de belangrijkste conclusie van de persconferentie van premier Mark Rutte dinsdagavond. Het kabinet houdt vast aan het eerder gepresenteerde tijdpad: vanaf 1 juni mogen restaurants, cafés, bioscopen en culturele instellingen zoals theaters de deuren weer openen. Ook de regels voor verpleeg- en verzorgingstehuizen worden iets versoepeld.

In restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal dertig gasten samenkomen, exclusief het personeel. Eerder was aangekondigd dat medewerkers zouden worden meegerekend in de groep van dertig aanwezigen. Reserveren blijft verplicht. „De horeca openen is een grote en spannende stap”, zei Rutte. Een week later, vanaf 8 juni, mogen de basisscholen en buitenschoolse opvang in Nederland weer helemaal open - tot nu toe waren basisscholen slechts op halve capaciteit open. Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hbo en universiteiten) mogen vanaf 15 juni weer beperkt beginnen met toetsing en tentamens op locatie.

Vorige week gingen de eerste versoepelingen in. Onder meer kappers en bibliotheken mochten toen weer open. Sinds de vorige versoepelingen is het aantal dagelijkse besmettingen en doden snel genoeg gedaald, waarmee de volgende stap naar het „nieuwe normaal” volgens Rutte verantwoord is.

„De ruimte die we nu hebben, hebben we met elkaar verdiend”, zei Rutte. Maar, zo stelde de premier ook, het is „cruciaal” dat gezien de versoepeling iedereen zich aan de regels blijft houden. „We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven.”

Directer gegevens verzamelen

Ook verpleeg- en verzorgingstehuizen krijgen volgende maand meer ruimte. Vanaf 15 juni mogen bewoners één bezoeker ontvangen. Minister Hugo de Jonge (VWS) sprak van een „terugkeer naar meer nabijheid” - al geldt wel de voorwaarde dat er in een instelling geen besmettingen zijn.

Volgens de minister ligt Nederland „op schema” om per 1 juni iedereen met klachten zich laten testen. Dat zou moeten kunnen zonder tussenkomst van een eigen huisarts: er komt een speciaal telefoonnummer om de testafspraak te maken. Wie positief getest wordt, gaat met huisgenoten. Via de GGD wordt behalve grootschaliger testen ook gewerkt aan een intensiever bron- en contactonderzoek.

„Kennis, cijfers en een zo scherp mogelijk zicht op de verspreiding van het virus” blijven volgens De Jonge van belang. Om bij te houden of in de anderhalvemetersamenleving geen nieuwe piek of golf besmettingen ontstaat, wordt vanaf 1 juni gewerkt met metingen op regionaal niveau. In een speciaal ‘dashboard’ wordt per regio een aantal gegevens bijeengebracht.

Het gaat om specifieke cijfers over nieuwe besmettingen, doden en opnames, maar dit dashboard moet ook zicht geven op de reproductiegraad n en de resultaten van bredere indicatoren (bevolkingsonderzoek, enquêtes, drukte en naleving). Het dashboard moet volgens De Jonge uiteindelijk leiden tot een waarschuwingsmechanisme, waarmee artsen en beleidsmakers niet meer „in de achteruitkijkspiegel” kijken naar hoe het gaat met de verspreiding naar het virus, maar vooruit kunnen kijken.