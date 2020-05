Musea in Italië mogen weer open

Musea in Italië gaan deze week mondjesmaat weer open. Per 18 mei zijn de lockdownmaatregelen voor Italiaanse musea, cultuurinstellingen en bibliotheken deels opgeheven.

Het Castello di Rivoli in Turijn heeft dinsdag als een van de eerste musea in Italië weer bezoekers ontvangen. De toegang is nog wel gelimiteerd en voor de beperkt beschikbare kaarten kan alleen online worden gereserveerd. Bezoekers zijn verplicht mondkapjes te dragen en moeten minstens twee meter afstand van elkaar houden.

„Er zal handgel in overvloed beschikbaar zijn”, aldus directeur Carolyn Christov-Bakargiev van het Castello di Rivoli in een persverklaring. Ze is blij dat mensen nu weer naar de fysieke kunstwerken kunnen komen kijken. „In een tijd waarin mensen een digitale overdosis hebben ervaren op hun telefoons en laptops, is het essentieel om een serene relatie met de wereld te hervatten. Het ervaren van kunst in de beschermde omgeving van een museum is een perfecte work-out om mee te beginnen.”

De Collezione Maramotti in Reggio Emilia is van plan donderdag 21 mei de deuren te openen voor het publiek. Ook hier zijn de bezoekersaantallen beperkt: slecht tien mensen mogen tegelijk de vaste collectie bekijken. Zij worden daarbij begeleid door een gids. Alleen bezoekers met mondkapjes worden toegelaten.

Rafaël verlengd

De opheffing van de lockdown is goed nieuws voor de mega-tentoonstelling Raffaello 1520-1483, die begin maart al na vier dagen moest sluiten. De blockbuster zal op 2 juni – de oorspronkelijke sluitingsdatum – heropenen in de Scuderie del Quirinale in Rome en is verlengd tot 30 augustus. Dankzij de gulheid van de ruim vijftig bruikleengevers kan de tentoonstelling nu toch drie maanden openblijven, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Het museum heeft zijn openingstijden verruimd van negen uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds om zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. „Laten we opnieuw beginnen”, zei directeur Mario De Simoni dinsdag in een persverklaring. „We heropenen de deuren en zijn klaar om bezoekers te verwelkomen onder de meest stringente veiligheidsvoorschriften, en hen tegelijkertijd de kans te bieden om schoonheid te ervaren en daarin de kracht te vinden om opnieuw te beginnen.”

Grote musea als het Uffizi in Florence, het Vaticaanmuseum in Rome en de Accademia in Venetië geven op hun websites aan dat ze vanwege Covid-19 nog voor onbeperkte tijd gesloten zijn.