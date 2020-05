Moederbedrijf Douwe Egberts durft de beursgang nu toch weer aan

Het kwam voor. Fervente koffie- en theedrinkers die in hun testament vastlegden wie de gespaarde waardepunten van Douwe Egberts zou erven. Dat vertelt Auke Rienstra, voormalig marketingmanager bij Douwe Egberts, in Hoe verzinnen ze het, een boek over reclames die zich hebben verankerd in de Nederlandse cultuur. De leus ‘En dan is er koffie…’ van Douwe Egberts, dat in 1753 ontstond in een kruidenierswinkeltje in het Friese Joure, is daar zeker eentje van.

In de jaren zestig, toen Douwe Egberts als een van de eerste Nederlandse bedrijven begon met televisiereclames, was het verreweg het grootste koffiemerk van het land. Goed ook voor meer dan de helft van de nationale koffie-export. Maar nu, ruim een halve eeuw later, is ‘D.E’ slechts een van de vele merken in een internationaal conglomeraat, dat naar de beurs gaat.

Na Nestlé grootste koffiefabrikant

Dinsdag bevestigde JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts, dat het „binnen enkele weken” aandelen wil uitgeven via de Amsterdamse beurs. De op een na grootste koffiefabrikant ter wereld, na Nestlé, hoopt minstens 700 miljoen euro op te halen, vooral bedoeld voor het aflossen van schulden, meldt persbureau Reuters.

Het is een van de weinige beursgangen sinds de uitbraak van het coronavirus. De stap was al in december aangekondigd, toen Jacobs Douwe Egberts, ontstaan na het samengaan in 2015 van D.E Master Blenders 1753 en de koffietak van Mondelez International, aankondigde te fuseren met Peet’s Coffee, groot in de VS. In maart stelde fusiebedrijf JDE Peet’s de beursgang uit wegens corona, toen de beurzen veel van hun waarde verloren.

Koffie- en theeafzet is relatief robuust in uiteenlopende economische condities Kenneth Keller topman JDE Peet’s

Topman Kenneth ‘Casey’ Keller, voorheen bestuursvoorzitter van Peet’s, zei dinsdag dat de omstandigheden zijn verbeterd. „De financiële markten zijn redelijk stabiel”, zo citeert Reuters hem. Bovendien is de afzet van koffie en thee „relatief robuust in uiteenlopende economische condities”, aldus Keller.

De Amerikaan onthulde dat de zakelijke tak van JDE Peet’s, die koffie levert aan hotels en kantoren, sterk is geraakt door de pandemie. Deze tak verzorgt een vijfde van de omzet. Thuisgebruik, goed voor de rest, is daarentegen gestegen.

Opgeteld boekten Jacobs Douwe Egberts en Peet’s Coffee vorig jaar een nettowinst van 585 miljoen euro bij een omzet van 6,9 miljard. Vorig jaar kwam circa 10 procent van de wereldwijde koffieverkoop voor rekening van JDE, aldus marktonderzoeker Euromonitor International.

Opgekocht

Het toont de internationale consolidatie van koffie- en theebedrijven, die voor Douwe Egberts begon in 1978 met de fusie met het Amerikaanse Consolidated Foods, later Sara Lee. In 1989 werd Van Nelle overgenomen. In 2011 werden de internationale koffie- en theeactiviteiten afgesplitst als D.E Master Blenders 1753.

Na een beursgang, in 2013, werd het bedrijf opgekocht en van de beurs gehaald door JAB, een conglomeraat dat grotendeels in handen is van de Duitse familie Reimann.

De constante? De waardepunten. Wie nog D.E-punten in een keukenlaatje heeft liggen, of krijgt in een nalatenschap, kan die nog altijd inruilen voor „mooie koffie- en theeproducten en accessoires”.