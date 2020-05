Moederbedrijf Douwe Egberts kondigt beursgang aan

JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, gaat binnen enkele weken naar de beurs in Amsterdam. Dat bevestigt het bedrijf dinsdag naar aanleiding van berichtgeving van de Britse krant Financial Times (FT). Het bedrijf zal 700 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven. Volgens FT hoopt het bedrijf daarnaast dat bestaande aandeelhouders hun aandelen zullen verkopen voor 26 cent per stuk en wil het in totaal 1,5 tot 2 miljard euro ophalen.

De beursgang - een van de grootste van het jaar in Nederland en Europa - stond al eerder op de planning, maar werd afgelopen maart uitgesteld omdat de beurzen waren gekelderd vanwege de coronacrisis. Nu zegt JDE Peet’s dat het bedrijf de crisis tot dusver relatief goed doorstaat en te verwachten de „middel- en langetermijndoelen” te behalen.

Met de beursgang keert Douwe Egberts terug op het Damrak, na daar in 2013 vanaf te zijn gehaald. JDE Peet’s verkoopt koffie en thee aan supermarkten en horeca in ruim honderd landen - vorig jaar zou het 130 miljard kopjes koffie en thee verzorgd hebben. Ook heeft het bedrijf een aantal koffieketens, waaronder Coffee Company in Nederland en Peet’s in de Verenigde Staten.

JDE Peet’s ontstond nadat Douwe Egberts in 2014 fuseerde met het Duitse Jacobs en in 2019 met het Amerikaanse Peet’s. De groep zette vorig jaar 6,9 miljard euro om en behaalde 585 miljoen euro nettowinst. Het bedrijf stelt in het vooruitzicht dat de omzet op middellange termijn ieder jaar met 3 tot 5 procent zal stijgen.