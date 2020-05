Macron verliest meerderheid in parlement door vertrek partijgenoten

De partij van de Franse president Emmanuel Macron La République en marche! (LREM) heeft haar meerderheid in de Nationale Vergadering dinsdag verloren. Zeventien partijgenoten hebben LREM verlaten en de nieuwe partij Ecologie Démocratie Solidarité (EDS) opgericht. Hierdoor heeft Macrons LREM nog 288 parlementszetels over: één minder dan nodig is voor een meerderheid in het lagerhuis met 577 zetels.

Het verlies van de meerderheid heeft niet meteen grote gevolgen voor Macron, aangezien hij kan rekenen op de steun van ruim vijftig parlementariërs van de kleinere centrumpartijen MoDem en Agir. De EDS, dat zich meer op de linkerflank van het politieke spectrum positioneert dan LREM, MoDem en Agir, hoopt dat het verlies er desalniettemin toe zal leiden dat er meer aandacht komt voor milieu en klimaat.

De EDS-fractie bestaat momenteel onder anderen uit voormalig minister van Ecologie Delphine Batho en burgemeesterskandidaat voor Parijs Cédric Villani. Ook vooraanstaande politici die in het verleden LREM-aanhangers waren, zoals klimaatactivist en voormalig minister van Ecologie Nicolas Hulot, hebben zich aangesloten.

Parlementariër Matthieu Orphelin verliet LREM in februari en is nu een van de voorzitters van EDS.