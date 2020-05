Bij een nieuwe telefoon hoort een nieuw hoesje. Op naar een winkel. Op de deur hangt een briefje: niet meer dan 3 klanten in de winkel. Ik zie veel mensen en blijf buiten wachten. Al snel komt er iemand naar mij toe: „Komt u maar binnen hoor.” „Maar er zijn toch veel meer dan drie mensen binnen?” „Ja, maar dat zijn niet allemaal klanten – het zijn koppeltjes, waarvan er maar één persoon een klant is.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl