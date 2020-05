‘Joods restaurant HaCarmel opnieuw beklad’

Het joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is opnieuw beklad. Met zwarte stift is op de ruit geschreven ‘Find Jew’. Dat meldt Het Parool dinsdag. Het incident komt op de dag dat er een spoeddebat in de gemeenteraad zou plaatsvinden over de eerdere vernielingen aan het restaurant. Dat debat is echter verplaatst omdat het in coronatijd niet spoedeisend genoeg zou zijn.

Het koosjere restaurant is regelmatig het doelwit van vandalisme en bedreigingen. In januari dit jaar werd de Amstelveenseweg nog bijna een hele dag afgezet door de politie omdat er een verdacht pakketje was aangetroffen. Uiteindelijk werd er geen explosief gevonden. Onlangs werd een verdachte aangehouden voor het plaatsen van het pakketje. De laatste vernieling vond plaats op 8 mei. Toen werd een ruit ingeslagen en een Israëlische vlag in brand gestoken.

De 31-jarige Palestijns-Syrische Saleh A. werd opgepakt als verdachte. De man werd in juli 2018 door de rechter al veroordeeld wegens de vernieling van meerdere ruiten en diefstal van een vlag uit hetzelfde restaurant. In december 2017 had hij met een honkbalknuppel de ruiten van HaCarmel ingeslagen. De rechter bevond hem verminderd toerekeningsvatbaar.

Volgens Het Parool werd de eigenaar van HaCarmel dit weekend door de politie op de hoogte gesteld van de bekladding van zijn restaurant. De eigenaar zegt tegen de krant dat het al de derde keer is dat deze tekst op zijn ruiten is geklad. De dader is volgens hem vastgelegd camerabeeld. Dinsdagavond heeft hij een gesprek met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie. Joodse organisaties waarschuwen al langer voor toenemend antisemitisme in Nederland.