Hoe het virus de Kaapse drugsoorlog bedwong

Bridgette Malan heeft genoeg reden om de bendeleden van de Hard Livings Gang te haten. Toen haar broer Ricardo net 26 was geworden waren het gangsters van de Hard Livings die hem te grazen namen. Een kogel doorboorde zijn been, een andere zijn hart. Het ziekenhuis bleek niet het bloedtype op voorraad te hebben dat zijn leven had kunnen redden. Ricardo bloedde dood.

Vier jaar later was haar broer Wilfred aan de beurt. Hij was een relatie begonnen met de echtgenote van een van de bendeleiders van de Hard Livings, die op dat moment in de gevangenis zat. De kogelregen kwam dwars door de muur van zijn huis hier in Manenberg, een wijk in de zanderige vlakten ten oosten van Kaapstad. Wilfred stierf ook. „Maar ik kan ze niet mijn hele leven haten”, zegt ze. „Ze zijn nu de enigen die iets voor de wijk doen.”

Het is dag 25 van de lockdown die eind maart door de Zuid-Afrikaanse regering is afgekondigd.

Bridgette Malan heeft haar roze fleece dicht geritst om zich te wapenen tegen de kille Kaapse herfstwind. We staan in het hart van het territorium van de Hard Livings, een van de drie grootste drugsbendes in deze stad. Naar schatting 6.000 manschappen sterk, verdeeld over 35 verschillende buurten, zijn de Hard Livings de spin in het web van de handel in drugs, wapens en vrouwen. Manenberg is hun hoofdkwartier.

De golfplaatwandjes om Bridgette Malans huis zijn doorzeefd met verdwaalde kogels, afgevuurd tussen de Hard Livings en de drugsbende waar haar broers lid van waren, de Jesters. In gevechten tussen de tien dominante drugsbendes van Kaapstad kwamen vorig jaar bijna 3.000 mensen om het leven. Zo bloedig was die bendeoorlog, dat ambulances niet meer zonder politie deze wijk binnen gaan, en de politie niet meer zonder begeleiding van het leger.

Maar sinds Covid-19 Zuid-Afrika eind maart tot een strenge lockdown dwong, is het vuren in Manenberg gestaakt. In de garagebox van een van de leiders van de Hard Livings hangt om zeven uur ’s ochtends de geur van vers bereide maïspap. Buiten wachten kinderen met bekers en plastic borden op de stoep. Ze zitten op veilige hoest-afstand van elkaar, precies zoals de president aan zijn volk heeft opgedragen. „Niemand anders kwam naar onze wijk”, sombert Bridgette Malan, terwijl steeds meer kinderen achterin de rij aansluiten. „De gangsters helpen. De regering niet.”

Zuid-Afrika is hermetisch op slot

De regering doet toch heel wat, sinds de wereldwijde uitbraak van Covid-19 Zuid-Afrika bereikte. Het land ging hermetisch op slot. Vliegvelden, grenzen, winkels, scholen, stranden. Dicht. Om de voedseltekorten in de armste wijken op te vangen, stelde de regering van president Cyril Ramaphosa 500 miljard rand (25 miljard euro) beschikbaar voor de grootste hulpoperatie sinds zijn partij, het ANC, 25 jaar geleden de macht in handen kreeg. In het hele land deelt de sociale dienst Sassa voedselpakketten uit. Meer dan een half miljoen Zuid-Afrikanen zijn inmiddels getest op het virus. Met bijna 15.000 besmettingen op een bevolking van 50 miljoen inwoners en 260 sterfgevallen als gevolg van het virus, heeft Zuid-Afrika vooralsnog de schade beter weten te beperken dan Europese landen.

Gangsterwijk Manenberg werd overgeslagen. „Alleen de zwarte wijken krijgen hulp”, zeggen de gangsters op de straathoek, waar vandaan ze hun territorium in de gaten houden. „President Ramaphosa helpt alleen de zwarte mensen. Maar de kleurlingen van hier gaan dood van de honger.”

Het vuren mag gestaakt zijn, onder de paraplu van Covid-19 werken de bendes aan hun draagvlak in de wijk

Die miskenning zit diep verankerd in een wijk als Manenberg. In de donkerste dagen van de apartheid waren de gemengde kleurlingen niet wit genoeg om in het centrum van Kaapstad te mogen blijven wonen. Hun huizen werden met bulldozers gelijk gemaakt. Ze werden eind jaren zestig in de Kaapse Vlakten gedumpt, tientallen kilometers van het zakencentrum. En nu, 25 jaar na de val van apartheid, zijn ze niet zwart genoeg om prioriteit te zijn van de nieuwe machthebbers.

De enigen die dat vacuüm vullen, zijn de drugsbendes. Ze betalen schoolgeld, houden de armsten in de wijk op de been. Maar al die hulp, komt met een prijskaart. „Mensen kijken op tegen de leiders. Ze leven in armoede en dit zijn degenen die zich zo kleden of ons dit geven. Maar uiteindelijk zijn ze er niet mee geholpen. Uiteindelijk ga je er aan”, zegt Malan. Ze is moeder van een zoon die ze koste wat kost uit de buurt van de gangsters wil houden. „Ze moeten met hun vingers van hem afblijven.”

Zuid-Afrikaanse bendeleden van The Americans. Het vuren mag gestaakt zijn, onder de paraplu van Covid-19 werken de bendes al twee maanden aan hun draagvlak in de wijk. Foto Halden Krog



De bendes zijn in retraite

Waar politie en leger met hun pantserwagens, drones en helikopters niet in slaagden, dat lukt het virus wel. De gangsters zijn in retraite. „De misdaad is nog nooit zo laag geweest”, zegt bendelid Franklin Sam, zichtbaar verheugd en zonder een greintje ironie. Hij hangt tegen de muur die geldt als de directeurskamer van de aartsvijand van de Hard Livings. Dit is het territorium van The Americans drugsbende. „In God we trust”, staat er met spuitbussen op de muur geschreven, zoals op het Amerikaanse dollarbiljet. Sam heeft een haarnetje voor zijn mond gespannen, in de hoop dat het virus nu aan hem voorbij zal vliegen.

Het is waar wat hij zegt. Zuid-Afrika telde in de maand april ruim 1.100 minder moorden, 10.000 minder geweldsdelicten dan in de aprilmaand vorig jaar. Ook de dieven blijven thuis. „Alles is vredig nu in Manenberg. Maar ik hoop niet dat ze de lockdown gaan verlengen, want ik ken mijn mensen. Als er honger is, zullen ze de vrachtwagens plunderen die de supermarkten bevoorraden.”

Maar eerst willen de gangsters hun wijk charmeren. Ze klimmen achterop een aanhangwagen volgeladen met voedselpakketten en dozen vol eieren.

Aan het stuur zit Andie Steele-Smith, een voormalige investeringsbankier uit Australië die zich heeft omgeschoold tot priester. Hij zegt zich te herkennen in de ondernemingsdrift van de bendes. „Ze zijn misschien iets minder goed gekleed dan bankiers, maar ze zijn net als wij altijd op zoek naar een goede deal.”

De Australiër verleent nu voedselhulp in Manenberg. De distributie laat hij over aan de drugsbendes, in de hoop dat daarmee het staakt-het-vuren kan worden bezegeld. Met zijn aanhangwagen vol met bendeleden rijdt hij dwars door het territorium van de Hard Livings, de Jesters, naar de Clever Kids. Dat zijn drie frontlinies, die tot de komst van het virus levensgevaarlijk waren om te passeren. Nu worden The Americans vriendelijk ontvangen door de leider van de Clever Kids gang. „Ik vind het prachtig. Ik ken ze allemaal, al jaren. We zijn samen opgegroeid”, zegt Grant ‘Sanzi’ Davids, leider van de Clever Kids. De leider van The Americans en hij hangen gebroederlijk tegen dezelfde muur. Ze zeggen niet veel. Maar zonder corona was dit een ondenkbaar beeld gebleven.

Bendeleden delen voedsel uit in Manenberg. Foto Halden Krog Bewoners van Manenberg die in het territorium van The Americans wonen. „De gangsters helpen. De regering niet.” Foto Halden Krog Bewoners van de Kaapse wijk Manenberg wachten op voedselpaketten. Sommige bewoners zijn bang dat er een prijskaartje aan alle hulp hangt. Foto Halden Krog Foto Halden Krog

‘Is dit van de gangsters? Echt?’

Buurtbewoonster Wilhelmina April kijkt verbaasd als ze een voedselpakket van The Americans in haar handen gedrukt krijgt. „Is dit van de gangsters? Echt waar? Nou, bedankt hoor.” In de privacy van haar compound durft ze later haar scepsis uit te spreken over de hulpactie. „Ik zou liever zien dat de regering voedsel uitdeelt hier. Geef hulp aan alle mensen. Wat hier gebeurt is dat het ene huis wel en het andere huis niets krijgt. Snap je? Je moet geen mensen selecteren. Alle kinderen hebben honger.”

Ook andere bewoners zijn argwanend over de achterliggende motieven van de bendes. „Die hulp komt altijd met voorwaarden. Dat is nu niet anders. Vandaag geven ze me eten waar mijn zoon bijstaat. Maar een paar maanden later zullen ze hem aan dat cadeau herinneren en benaderen ze hem om ‘goederen’ te leveren voor ze. Dit zal nog als een boemerang terug komen”, vertelde een bewoner van Manenberg aan onderzoekers van Global Initiative, een organisatie die georganiseerde misdaad onderzoekt.

De priester rijdt met zijn aanhangwagen vol bendeleden door het territorium van de Hard Livings

Het vuren mag gestaakt zijn, onder de paraplu van Covid-19 werken de bendes aan hun draagvlak in de wijk. Leger en politie helpen ze een handje. Als er aan het einde van de vijfde week van de lockdown weer schoten worden gewisseld tussen The Americans en de Jesters, reageert de Anti-Gang Unit van de Kaapse politie met ijzeren vuist. „Ze hebben me 2,5 uur lang gemarteld”, vertelt een bendelid van de Jesters een dag later. Hij strompelt en zijn linkeroog is opgezwollen. „Ze sloegen met een schop omdat ze informatie wilden. Zijn kop zat in mijn kont”, wijst hij naar zijn kameraad, wiens gezicht al even opgezwollen is. „De politie gaat ons vermoorden”, scanderen de kinderen, als een patrouille van de politie langs gereden komt. In Manenberg opereren de vertegenwoordigers van de staat zelf als een gang. Zo bouwen ze onbedoeld mee aan het draagvlak van de drugsbendes. „Als de politie informatie ontvangt, moeten ze daar op reageren”, zegt burgemeester Dan Plato als hij diezelfde dag een andere straat in Manenberg bezoekt. „Ik denk dat de leiders van de drugsbendes deze tijd gebruiken om hun drugs te verbergen. En als de politie daar van horen, dan moeten ze optreden.”

Bridgette Malan woont in het hart van het territorium van de Hard Livings, een van de drie grootste drugsbendes van Kaapstad. De golfplaatwandjes om haar huis zijn doorzeefd met verdwaalde kogels, afgevuurd tussen de Hard Livings en de drugsbende waar haar broers lid van waren, de Jesters. Foto Bram Vermeulen

Het virus verandert het dna niet

Die avond belt Bridgette Malan uit Manenberg. Ze hijgt. „De politie is in mijn huis. Zonder arrestatiebevel.” Een video die ze op Facebook heeft gezet met het beeld van de mishandelde gangsters wordt van haar telefoon gewist. Een agent maakt ook een opname op zijn eigen telefoon. „Kijk, deze vrouw werkt samen met [de drugsbende] Jesters.” „Ik heb niets met die gang te maken”, gilt ze. „Zo plakken jullie een schietschijf op mijn rug.” Dan laten de agenten haar met rust. „Covid-19 heeft veel veranderd in de wijk”, zegt ze als de rust weer is hersteld. Maar een virus verandert niet het dna van de verhoudingen in Manenberg, de gewoontes van de gangs of van de politie. De lockdown heeft lang genoeg geduurd nu, vindt ze. „Ik ben er klaar mee.”

De documentaire Cape Town, Gang Town, Lockdown, wordt woensdagavond 20:30 uitgezonden door de VPRO op NPO2.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 mei 2020