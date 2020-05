Heffing op broeikasgassen wordt nodeloos ingewikkeld

Het Emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie moet leiden tot een hogere prijs voor de uitstoot van CO 2 . Daardoor wordt het aantrekkelijk om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het ETS moet ervoor zorgen dat grote industriële bedrijven in 2030 minstens 40 procent minder CO 2 uitstoten dan in 1990. Nederland gaat echter een stapje verder en streeft naar een totale reductie van 55 procent. Om dat doel te halen is een extra prijsprikkel nodig.

Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie waarin door het kabinet wordt gepleit voor een CO 2 -heffing boven op de ETS-prijs. Dat wetsvoorstel hangt van dispensatie, vrijstelling en uitstel aan elkaar. Als totaalpakket is het niet effectief, want het is veel te ingewikkeld én ontbeert een echte economische stimulans. Daarmee is het een voorstel dat niet gemakkelijk door andere EU-landen kan worden gekopieerd. Terwijl het juist goed zou zijn om samen te kunnen optrekken.

Terugverdientijd

Voor een werkelijk effectief en eenvoudig systeem is het goed om een minimumprijs vast te leggen. Te denken valt aan 175 euro per ton CO 2 (inclusief de ETS-prijs) in het jaar 2050. Je start dan in 2021 met een minimumprijs van 25 euro per ton en zet daar ieder jaar 5 euro bovenop. Voor de industrie is dit veel eenvoudiger om mee te rekenen, bijvoorbeeld als het gaat om de terugverdientijden van nieuwe investeringen. In 2025 ligt de minimumprijs op 50 euro, in 2030 op 75 euro.

Een studie van De Nederlandsche Bank gaat in op de gevolgen van een hogere belasting op de CO 2 -uitstoot van bedrijven. Voor de economie als geheel heeft een verhoging van de belasting met 50 euro per ton geen grote gevolgen, ook als die alleen geldt voor Nederlandse bedrijven.

Komt in de toekomst een meer ambitieus ETS-systeem tot een hogere prijs dan de voorgestelde Nederlandse minimumprijs om klimaatdoelen te halen, dan volgt ook Nederland het ETS. Immers, hoe hoger het doel, hoe beter, gezien de ecologische megacrisis waarop we afstevenen.

Innovatie