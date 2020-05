Hackers stelen de gegevens van 9 miljoen easyJet-klanten

Hackers hebben persoonlijke gegevens van zo’n 9 miljoen klanten van de Britse vliegtuigmaatschappij easyJet ontvreemd. Het gaat naast e-mailadressen en reisgegevens ook om creditcardgegevens van ruim 2.200 klanten. Dat heeft het bedrijf dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Volgens easyJet gaat het om een „zeer geavanceerde” aanval. Het bedrijf zegt alle betrokken klanten de komende dagen op de hoogte te brengen, met als uiterste datum 26 mei. „Er is geen bewijs dat enige persoonlijke informatie van welke aard dan ook is misbruikt”, staat in een verklaring. Alle klanten van wie de creditcardgegevens werden gestolen, zouden al ondersteuning hebben gekregen.

EasyJet heeft de hack gemeld aan de Britse autoriteiten. Ondertussen vraagt het klanten alert en voorzichtig te zijn met communicatie die mogelijk uit naam van het bedrijf wordt verstuurd. „Het spijt ons dat dit is gebeurd en we willen klanten geruststellen dat we de veiligheid en beveiliging van hun informatie zeer serieus nemen”, aldus het bedrijf.