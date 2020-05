Ga nog niet naar kantoor als het daar gevaarlijk is

Denken jullie dat mensen zich straks netjes gaan houden aan de regels van het anderhalvemeterkantoor? Ik denk het niet. Of denken jullie dat iedereen straks anderhalve meter afstand van z’n collega’s gaat houden, dat iedereen z’n werkplek zal schoonhouden, zal hoesten in z’n elleboog, z’n kopjes zal afwassen en thuis zal blijven bij klachten?

Dat mensen die een presentatie hebben waar hun carrière van afhangt zich ziek zullen melden als ze ’s ochtends wat snotterig zijn? Dat zzp’ers die geen geld krijgen als ze niet op het werk verschijnen, thuis zullen blijven als ze zich grieperig voelen? Dat we alle niezende hooikoortspatiënten naar huis gaan sturen? Dat we onze baas zullen aanspreken op onveilig gedrag? Nee hè?

Als mensen hun handen nú al niet wassen na het plassen, waarom zouden ze dat nu dan wel ineens gaan doen omdat er toevallig een dodelijk virus door de wereld raast? Ik denk dan dus ook dat het op een behoorlijk aantal kantoren flink onveilig kan worden.

Sterker nog, dat begint het al te worden, zeiden lezers toen ik ernaar vroeg op Twitter. Want steeds meer mensen gaan weer naar kantoor, zo blijkt. Het officiële advies is om in ieder geval nog tot september „zoveel mogelijk thuis te werken wanneer dat kan”, maar steeds meer kantoortijgers lappen dat advies aan hun laars.

Ik snap het wel, het verlangen om even aan huis te ontsnappen is groot, op veel kantoren is het (nog) heerlijk rustig, én je ziet je collega’s weer. Maar écht veilig is het vaak nog niet.

Of het is nú nog wel veilig, „veiliger dan in de supermarkt”, schreven mensen – er worden duidelijke afspraken gemaakt, alles wordt keurig schoongemaakt en mensen houden voldoende afstand – maar blijft dat ook zo als er meer collega’s zullen komen?

„Ik merk de laatste weken dat het weer wat drukker wordt”, schreef een lezer. „Niet echt fijn omdat er nog weinig geregeld is voor grotere groepen in de kantoortuin. Ze zijn nog bezig met het uitwerken van een ‘reboardingsplan’.” „Langzamerhand komen steeds meer mensen terug”, schreef een ander. „Maar dat moet niet te snel gaan want vooralsnog zijn de enige maatregelen dat de helft van de toiletten op slot is en de kantoortuin niet meer wordt schoongemaakt.”

Het bangst zijn mensen voor hun collega’s. Vooral collega’s die het niet zo nauw nemen met de regels en niet snappen waarom het allemaal zo streng moet, zorgen voor veel stress, zo blijkt.

Collega’s die nu alweer doodleuk vragen of je even op hun scherm kunt meekijken. Die elkaar op twintig centimeter afstand dingen uitleggen. Die oude bekenden om de nek vliegen, die koffie gaan halen voor elkaar, of, nog erger, dicht bij elkaar bij de koffieautomaat staan te kletsen. „Soms zit er ineens iemand in mijn anderhalve meter”, schreef iemand. „Ik vind het moeilijk om hen daarmee te confronteren”, een ander.

Ook de „de spookcollega’s”, zoals een lezer ze noemde, zorgen voor veel onrust. Dat zijn collega’s die zich niet hebben aangemeld, maar tóch naar het werk komen.

Of de gangen! Daar kun je bij het passeren écht geen anderhalve meter afstand houden, was de mening. Anderen vreesden besmet te raken door de ventilatiesystemen en de airco. „Zelfs in het ziekenhuis vergeten mensen steeds vaker de anderhalve meter”, schreef iemand.

En dan zijn er nog de werkgevers die nu alweer druk uitoefenen om te komen, zo hoorde ik. Die corona omschrijven als „een griepje”; van wie je plotseling weer drie dagen per week moet komen. Bij wie je „ineens weer een officieel verzoek tot thuiswerken moet indienen”, schreef iemand, in plaats van een verzoek om weer naar het werk te komen.

En dan waren er nog de mensen die er ineens achter kwamen dat ze allergisch waren geworden voor de koffie op hun werk na al die tijd thuis – een groot probleem dat ik ook nog even wilde agenderen. „Ik begin gezonde tegenzin te krijgen om voorgoed terug te keren”, schreef iemand. „Alsof je na een lange vakantie weer ‘moet’. Is dat raar?”

Nee, dat vind ik niet raar. Of jullie wel?

Twitter heeft dat allemaal goed begrepen. Het bedrijf liet afgelopen week weten dat werknemers niet meer terug hoeven te komen naar kantoor en voor altijd thuis mogen blijven werken als ze dat wensen. Ik herhaal: nooit meer. Ook als de coronacrisis voorbij is. Hier in Nederland is dat nog nergens aan de orde. En zal de vraag ‘hoe gaan we straks weer massaal naar kantoor?’ nog wel even blijven klinken.

Ik zou een andere vraag willen stellen. En die luidt: waarom? Waarom zou je weer naar kantoor gaan als je niet zeker weet of het daar veilig is?

Zolang je de vraag ‘houdt iedereen zich écht aan de regels?’ niet instemmend kan beantwoorden, zou ik m’n poot nog even stijf houden.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

Dit waren de Jeuktweets van de week

En we gaan het nog even “in een brede context plaatsen”, “een blauwdruk van Gouda op beleidsterremen, met daarbij speerpunten”, en een “vertaalslag naar speerpunten van het beleid”. #gemeenteraadgouda — Pieter Stroop van Renen (@PStroopvanRenen) May 13, 2020

Manager Tegenwoordig is mijn slager

Sales Pork & Beef Manager

Dus hij is enorm op dreef

Met de sales van de beef

Maar ook varkensvleescentrales

Kennen hem wel van de sales

Ja, mijn slager heeft bij vlagen

Heel wat sales te managen — Frank van Pamelen (@frankvanpamelen) May 12, 2020

Nieuwe vergadervakterm: “lus mij maar in”, als iemand er bij betrokken wil worden. @Japked ik lus jou er even in! pic.twitter.com/8fUv0Zzomk — Lysbeth (@Verbeteraar) May 18, 2020

