Eric van Eerdenburg: ‘Ik vrees voor illegale feesten’

Foto Ben Houdijk

„Ik ben onrustig en kan mijn energie niet kwijt. Voor het eerst in 21 jaar ben ik nu niet superdruk met het voorbereiden van Lowlands. Nee, ik zit niet stil. Met agenten praten we al over volgend jaar. Een paar keer per week vergader ik via Zoom met ons team waarmee we het festival organiseren. We praten elkaar bij en denken hardop na over online activiteiten. Toch voelt het als arbeidstherapie, het is niet het echte ding.

„De publieke omroep maakt altijd uitzendingen vanaf Lowlands. We zijn in gesprek over een alternatief. Naast ingekochte concertregistraties en oude opnamen van eerdere festivals iets interactiefs met dezelfde vibe als Lowlands, iets experimenteels. Die dwang om alternatieven te bedenken, is een van de dingen die ik wél leuk vind aan deze tijd.

„Toen in maart de paniek toesloeg, had ik direct het gevoel dat het virus onze sector keihard zou raken. Festivals gaan er als eerste uit, en komen er als laatste pas weer in. Toch sloeg het bij ons als een bom in, toen minister De Jonge begin mei bekendmaakte dat grootschalige evenementen pas weer mogelijk zijn met een vaccin. Het was een geïmproviseerde mededeling van de minister, een losse flodder waarvan hij geen idee had wat de impact zou zijn op publiek en sector.

„Hoe grote evenementen toch kunnen? Ik hoop dat er binnenkort een methode komt om sneller betrouwbaar te testen. Dat zou perspectief bieden. Maar wanneer dat is? We weten dat we het niet weten.

„Ik voel dat jongeren staan te popelen, ze willen uit de lockdown. Er moet echt wat gebeuren, anders vrees ik voor illegale feesten.”

In deze videoboodschap vertelt Eric van Eerdenburg wat het voordeel is van in quarantaine thuis te moeten werken.