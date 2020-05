Defensie wil Marco Kroon wegens kopstoot niet meer bevorderen

Het ministerie van Defensie neemt disciplinaire maatregelen tegen militair Marco Kroon voor het geven van een kopstoot aan een agent, bij zijn arrestatie tijdens carnaval in Den Bosch in maart 2019. Hiervoor kreeg de ex-commando op 9 december een werkstraf van honderd uur. Majoor Kroon heeft dinsdagochtend te horen gekregen dat hij een zogeheten negatief ambtsbericht krijgt van de landmacht, wat betekent dat hij niet meer in aanmerking komt voor een hogere rang.

Het ministerie zegt majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan te rekenen. „Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar”, schrijft het ministerie dinsdag in een verklaring. „Dat heeft negatieve gevolgen voor zijn verdere loopbaan binnen Defensie”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zo lang de maatregel van kracht blijft, komt dat er in de praktijk op neer dat Kroon een „negatief advies” krijgt bij eventuele bevorderingen.

Kroon, die in 2009 met de Militaire Willems-Orde de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding ontving voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan, krijgt nu zes weken de tijd voor een reactie op het besluit. In de tussentijd wordt hij overgeplaatst van zijn functie als stafofficier bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in Hilversum, waar hij sinds februari 2017 gedetacheerd was, naar een positie die rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten valt. Daar zal hij zich net als in zijn huidige functie bezig houden met veteranenzaken.