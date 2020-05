Schouten: coronavirus mogelijk overgegaan van nerts op mens

Bij zijn honderdste verjaardag , eind april, werd Moore, die bekend werd als 'Captain Tom', geëerd met een promotie van kapitein tot erekolonel. Hij is wereldrecordhouder voor het hoogste bedrag dat door een individu is opgehaald door te lopen.

In de aanloop naar zijn honderdste verjaardag liep Moore in april honderd rondjes in zijn tuin met behulp van een rollator, met als doel duizend pond op te halen voor medisch personeel dat hem had behandeld nadat hij zijn heup had gebroken. Het initiatief werd een nationale en internationale sensatie, en het ingezamelde bedrag liep op tot 33 miljoen pond.

Schouten: coronavirus mogelijk in Nederland overgegaan van nerts op mens

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om nertsen, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt. Op basis van nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat één medewerker van een bedrijf geïnfecteerd is door een met corona besmette nerts, meldt het ANP.

Bij de medewerker is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis hiervan en de plaats van het virus in de stamboom, concluderen de onderzoekers dat het aannemelijk is dat de medewerker door nertsen is besmet.

De onderzoekers brengen nu de ‘genetische stamboom’ van besmette mensen uit de omgeving van het betrokken nertsenbedrijf verder in kaart. Zo kunnen ze kijken of er sprake is van meerdere besmettingen door de nertsen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Op basis van de inzichten nemen Schouten en zorgminister Hugo de Jonge een aantal maatregelen. Er liep al een screening op een aantal nertsenbedrijven, dat zal worden uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en ook verplicht worden. Daarbij worden de dieren gecontroleerd op antistoffen om te kijken of ze het virus hebben of hebben gehad.

Het RIVM stelt dat het risico dat mensen buiten de stal worden blootgesteld aan het virus nog steeds verwaarloosbaar is. Het RIVM concludeerde eerder dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.